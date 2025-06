No Juruá, Samu disponibiliza canal de atendimento via WhatsApp para comunidades do interior e ribeirinhas

Buscando aprimorar a assistência emergencial à população do Vale do Juruá, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Cruzeiro do Sul, lançou nesta quarta-feira, 11, um novo canal de atendimento via WhatsApp, exclusivo para quem vive em áreas rurais, ribeirinhas ou interioranas com acesso a internet, mas sem sinal de telefonia móvel.

Uma alternativa rápida e eficaz para emergências médicas, agora os moradores dessas regiões também poderão fazer o acionamento do serviço móvel por meio do número (68) 3322-1600.

O diretor clínico do Samu, médico Gabriel Marcos Barbosa, ressaltou o objetivo da iniciativa para a população. “Essa implantação se deu por determinação do nosso secretário de Saúde, Pedro Pascoal, e do governador Gladson Camelí, visando aproximar ainda mais a população do Samu. É um serviço que foi implementado em todo o estado, chegando agora a Cruzeiro do Sul e funcionando 24 horas de forma permanente pelo contato (68) 3322-1600.” informou.

Fluxo

Após realizar o chamamento, a equipe estará preparada para responder, coletando as informações necessárias como: nome completo, endereço (com ponto de referência), sintomas ou situação de emergência, assim acionando uma equipe de resgate.

Para a população urbana, o canal de atendimento não muda, continuando a ser pelo habitual número de contato, 192.

Para o morador do Projeto Santa Luzia, situado no Ramal Cinco, agricultor José Calpi de Oliveira, o novo serviço traz impacto positivo: “A gente sabe a dificuldade que a gente passa para receber atendimento de urgência e é muito gratificante ter esse serviço para nós”, disse.







