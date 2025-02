Com Carnaval unificado na passarela do samba, governo, prefeitura e Acisa apostam em movimentação econômica e geração de empregos

Já pode preparar a roupa, o confete e o samba no pé porque o Centro de Rio Branco já vestiu as cores do Carnaval da Família para receber os foliões a partir de sexta-feira, 28. Embalado pelo ensaio dos blocos carnavalescos, que se apresentam na última noite de festa, o governador Gladson Camelí concedeu entrevista coletiva à imprensa ao lado do prefeito Tião Bocalom e da iniciativa privada para dar detalhes do evento mais esperado.

O evento, que vai de 28 de fevereiro a 4 de março, é uma realização do governo do Acre, Prefeitura de Rio Branco e Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agrícolas do Acre (Acisa). O governador falou sobre os preparativos para receber todas as famílias da capital em uma grande festa.

“Momento de agradecer as equipes, tanto do governo, como das prefeituras e iniciativa privada através da Acisa, a todos que colaboram. Quem ganha é a população, cabe a mim e ao prefeito tentar proporcionar a melhor festa da família para quem quer vir reencontrar seus amigos, se divertir. Aquilo que a gente puder fazer para ir melhorando e corrigindo qualquer falha, nós vamos fazer, e, claro, sempre com parceria”, disse Camelí.

Para o chefe de Estado, essa parceria vai impactar diretamente na vida das pessoas, não só proporcionando entretenimento, mas fortalecendo a economia.

“Cada vez mais nosso objetivo é criar oportunidades e construir pontes. Venham curtir o Carnaval, mas com consciência. É momento de se divertir e não criar problemas. O governo e prefeitura, na parte que envolve Segurança Pública e ações do Estado de Direito, vão fazer sua parte para levar o sentimento de tranquilidade para quem vem se divertir”, enfatizou.

‘Nosso Carnaval’

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou que o Carnaval deve repetir o sucesso das festas de fim de ano, que foram marcadas pela parceria entre o Executivo municipal e estadual.

“Este vai ser o melhor Carnaval que Rio Branco vai ter, haja vista a ornamentação da passarela do samba e a nossa população merece”, destacou.

Bocalom reforçou ainda que, além do reforço das Polícias Militar e Civil, segurança privada, há também o Centro Integrado de Comando e Controle (Cicc), que realizará o monitoramento eletrônico do evento por meio de câmeras, visando auxiliar na identificação de suspeitos e na coordenação das ações de segurança.

“Uma coisa que também quero lançar como atrativo é a nossa fonte. As pessoas vão poder dançar na nossa fonte interativa seguindo o movimento das águas que segue aquilo que está sendo tocado. E, mais uma vez peço, venha na paz que tenho certeza que Rio Branco vai ter muito o que falar depois desse carnaval.”

Economia

No Brasil, estudos técnicos apontam cenários promissores para a economia nesse período. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as projeções para o próximo Carnaval indicam um movimento intenso em bares, restaurantes e serviços de transporte.

Além disso, a geração de milhares de empregos temporários é um reflexo direto desse aquecimento econômico. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC) divulgou que este é um período importante para diversos segmentos.

“O comércio se organiza para atender à alta demanda, garantindo estoque reforçado e promoções atrativas. O setor de alimentação e entretenimento também se beneficia, pois a população busca celebrar a data com segurança e conforto. Além disso, o impacto econômico é significativo, movimentando tanto o comércio formal quanto o informal, criando novas oportunidades de trabalho e fortalecendo a economia local”, afirmou o presidente da Fecomércio-AC, Leandro Domingos.

A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, revela que as expectativas são altas para esse Carnaval que centralizou as atrações e promete beneficiar muitos setores da economia.

“É uma parceria muito importante, a gente agradece sempre, porque a intenção da Acisa é sempre fomentar a economia local. Então, em uma festa como essa, tão grande e importante como o Carnaval ajuda a movimentar os empregos temporários e entramos com a parte de contratação de alguns serviços e dos shows nacionais”, pontuou.

Ela diz ainda que esta é a segunda festa mais aguardada do ano, atrás do Natal, pois movimenta muito o setor de serviços. “A gente acompanha as pesquisas e acreditamos que este ano vai superar nossas expectativas”, disse.

A federação também vê como positiva a aliança entre os poderes executivos e as entidades representativas dos setores econômicos e avalia o Carnaval da Família como um motor da movimentação econômica.

“Há muito tempo tem se consolidado como um dos eventos mais impactantes para a economia local, beneficiando desde pequenos até grandes empreendedores”, avalia.

O assessor da presidência da Fecomércio-AC, Egídio Garó, também destacou a importância da festa para os comerciantes.

“O Carnaval não é apenas um momento de lazer e cultura, mas também um grande impulsionador da economia local. Pequenos negócios, ambulantes e setores como hotelaria e alimentação são diretamente beneficiados. A Fecomércio-AC está atenta a essas oportunidades e trabalha para fortalecer cada vez mais o setor empresarial durante eventos como esse”, afirmou Garó.

A expectativa é que a ação conjunta do Estado e do município de Rio Branco para a realização de festas com acesso público garanta um impacto ainda maior no comércio local, fortalecendo assim a economia regional durante a maior festa popular do Brasil.

