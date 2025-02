Seplan inicia oficina de manuseio do novo sistema de monitoramento do Plano Plurianual

A Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) deu mais um passo importante na modernização da gestão pública ao iniciar, nesta quinta-feira, 27, a oficina de manuseio do novo sistema de monitoramento do Plano Plurianual (PPA). A capacitação tem como objetivo preparar os servidores responsáveis pelo planejamento estratégico e governança pública para operar a plataforma que acompanhará a execução das metas e programas do PPA 2024-2027.

A atividade foi conduzida pelo técnico Jorge André Aquino, supervisor do desenvolvimento da página de monitoramento, e ocorreu na sala de informática do Departamento de Capacitação do Servidor da Secretaria de Estado de Administração (Decap/Sead), em Rio Branco. Durante o treinamento, os servidores tiveram a oportunidade de explorar as funcionalidades do sistema, entender sua estrutura e testar suas ferramentas antes do lançamento oficial, previsto para o segundo semestre de 2025.

De acordo com a chefe do Departamento de Planejamento Governamental, Regiani Oliveira, a capacitação representa não apenas um momento de aprendizado, mas também a fase final de testes antes da implementação definitiva da plataforma. “Estamos sendo capacitados para depois levar essa capacitação às setoriais e iniciar o processo de monitoramento via sistema”, explicou.

O Sistema de Monitoramento do PPA é mais uma ferramenta de gestão e transparência desenvolvida pelo governo do Acre, por meio da Seplan, com o objetivo de aprimorar o acompanhamento da execução dos programas governamentais. A nova plataforma permitirá que gestores e técnicos tenham acesso rápido e detalhado às informações sobre os programas vigentes do PPA, identificando quais setoriais são responsáveis por sua execução, a porcentagem já realizada e os principais indicadores.

Com essa iniciativa, a Seplan reforça seu compromisso com a transparência e a eficiência da gestão pública, garantindo que os objetivos estratégicos do governo do Acre sejam monitorados de forma sistemática, assegurando a entrega de políticas públicas alinhadas às necessidades da população.

