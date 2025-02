Governo orienta empreendedores do Carnaval da Família sobre manipulação de alimentos e proteção da defesa do consumidor

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), a Prefeitura de Rio Branco e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) reuniram, nesta quarta-feira, 26, os empreendedores que irão atuar no Carnaval da Família 2025, para orientar sobre manipulação de alimentos e defesa do consumidor.

Em parceria com o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) e a Vigilância Sanitária, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), da Prefeitura de Rio Branco, os empreendedores que foram sorteados para atuarem em locais fixos receberam a orientação dos órgãos, além da realização do sorteio da localização das barracas.

De acordo com a diretora de Empreendedorismo da Sete, Patrícia Parente, os empreendedores do Carnaval da Família estarão capacitados para atender com ‘responsabilidade ao cliente de ponta’. “Estamos aqui com o apoio do Procon, também da Vigilância Sanitária municipal e a instrução de todo o time da Sete para fazer com que os feirantes saiam capacitados para atender com carinho, atenção e com muita responsabilidade”, disse.

A diretora também explicou que foi realizado o sorteio da localização das barracas dos empreendedores. “Todo o processo aconteceu na Acisa, com muita transparência para que todo mundo acompanhasse e fosse um processo muito democrático”, ressaltou.

Maria de Queiroz, empreendedora do segmento de crepe, esteve presente na reunião e contou que o momento é de tirar dúvidas. “Eu trabalho nesse ramo há quatro anos e estou muito feliz em participar. Acredito que serão boas vendas durante esse Carnaval”, disse.

O chefe da fiscalização do Procon, John Lineker, afirmou que a parceria entre Sete, Procon, Vigilância Sanitária Municipal e Acisa é importante para que o fornecedor possa oferecer um serviço de qualidade no manuseio de alimentos, além de entender sobre as regras consumeristas.

“O Procon participou da reunião de alinhamento, e a equipe de fiscalização do órgão vai estar durante o evento para fiscalizar, acompanhar e fazer com que o consumidor possa usufruir na maior tranquilidade possível. Essas reuniões são de suma importância para que a gente possa alinhar informações e fazer com que o consumidor e o fornecedor tenham a sua relação de maneira adequada e saudável”, disse.

A empreendedora do segmento de hambúrguer, Isadora Cristina Nascimento, esteve presente na reunião e ressaltou a importância das orientações. “É um momento de alinhamento, que realmente tem que ser feito. Quem já trabalha nessa área sabe como é que ocorre, mas é um momento que tem que ser realizado. Tem novatos no meio, então, é obrigatório, é de praxe. Às vezes passa batido alguma coisa e tem que reforçar. O Procon também traz uma conscientização boa”, explica.

Visualizações: 2