Com emenda de Petecão, escola é inaugurada em Porto Walter

O senador Sérgio Petecão (PSD) parabenizou os 30 anos de emancipação política de Porto Walter, celebrados neste último sábado, 25. Uma das obras inauguradas na festividade foi a Escola Municipal Dulcilene Pedrosa Barbary, construída com verba de emenda viabilizada pelo parlamentar.

Petecão já destinou mais de R$ 9 milhões para o município. Os recursos foram e estão sendo investidos nas mais variadas áreas. Recentemente, Petecão esteve em Porto Walter, ocasião em que visitou a Escola Municipal Dulcilene Pedrosa Barbary e anunciou a construção de quadra de esportes na Comunidade Mororó, abastecimento de água na comunidade Boa Vista e o pagamento de R$ 300 mil para custeio da saúde.

“Estou feliz em estar aqui em Porto Walter e anunciar o pagamento de verba para a saúde e comunicar que, em breve, estaremos iniciando novas obras. Daqui uns meses, Mororó ganhara uma quadra, o dinheiro já está na conta da prefeitura, e teremos sistema de abastecimento de água no Boa Vista”, comemorou Petecão.

Além do anuncio das obras, Petecão informou a população portowaltense que nos próximos dias o município contará com mais um trator de esteira. A verba, viabilizada pelo senador, está prestes a ser paga. “A prefeitura já concluiu a licitação. Dentro de alguns dias, o trator de esteira já estará a serviço do município”, concluiu

