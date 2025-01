Com o apoio do governo do Estado, Grupo Bauminas anuncia instalação de unidade industrial no Acre, gerando 60 empregos diretos e impulsionando a economia regional

O governador Gladson Cameli recebeu nesta quinta-feira, 23, no Palácio Rio Branco, representantes do Grupo Bauminas, que oficializaram a implantação de uma unidade industrial no Acre. A planta será instalada na Zona de Processamento de Exportação (ZPE), em Senador Guiomard, e deve entrar em operação dentro de 12 meses, com investimento previsto de R$ 30 milhões. Serão gerados 60 empregos diretos, além de um número significativo de vagas indiretas.

A comitiva do Grupo Bauminas, liderada pelo CEO Hamilton Fortunato e pelo diretor comercial Mário Campelo, destacou a receptividade e o suporte oferecidos pelo governo estadual. “Primeiramente, nosso agradecimento ao governador Gladson Cameli e à equipe da Anac, que nos proporcionaram todo o apoio. Estamos entusiasmados com essa nova planta de produtos químicos para tratamento de água e com a perspectiva de integrar o plano de desenvolvimento econômico do Acre”, afirmou Campelo.

A decisão do grupo de expandir suas operações para o Acre foi influenciada pela localização estratégica do estado, que facilita o acesso aos mercados boliviano e peruano. Durante a agenda de visitas, a comitiva conheceu as instalações da ZPE e o Polo Logístico e Parque Industrial em Rio Branco. Além disso, realizou encontros em Cobija, na Bolívia, e Porto Maldonado, no Peru, fortalecendo parcerias internacionais.

Para o governador Gladson Cameli, a chegada da Bauminas simboliza mais uma conquista para o estado. “Este investimento reflete nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, a geração de empregos e a melhoria da qualidade de vida dos acreanos. Estamos mostrando que o Acre é um estado viável para grandes negócios”, ressaltou.

Impacto econômico e social

A unidade no Acre produzirá sulfato de alumínio, insumo essencial para o tratamento de água, com potencial de atender tanto o mercado interno quanto demandas de exportação. O Grupo Bauminas, com mais de 50 anos de atuação no Brasil, também planeja futuras iniciativas nas áreas de saneamento ambiental, nutrição animal e vegetal.

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, celebrou o êxito da negociação. “O pacote de incentivos fiscais, a disponibilidade de terrenos e a posição geográfica estratégica do Acre foram fatores determinantes. Estamos atraindo investimentos e consolidando o estado como um polo industrial e logístico na Amazônia”, destacou.

Parcerias internacionais e desenvolvimento integrado

A agenda internacional do Grupo Bauminas, promovida pelo governo do Acre, incluiu reuniões estratégicas com autoridades bolivianas e peruanas. Em Cobija, foi articulada uma parceria com o presidente da Comissão de Águas, Fernando Fernández, e o diretor do Serviço de Água, Jhimy Mercado, para desenvolvimento integrado. Já em Puerto Maldonado, o grupo apresentou soluções de saneamento ao gerente-geral da Empresa Municipal de Água Potable y Alcantarillado, Julian Javier Garcia Gomez.

Essas articulações reforçam o papel do Acre como elo de integração entre o Brasil e os países andinos, ampliando oportunidades de cooperação econômica e tecnológica.

Com previsão de início das operações até janeiro de 2026, a chegada da Bauminas ao Acre marca uma nova fase de industrialização no estado. O projeto representa um modelo de desenvolvimento sustentável e integrado, consolidando o Acre como um importante polo de inovação e negócios na Amazônia.

