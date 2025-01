Estádio Arena da Floresta será palco dos campeonatos estaduais de futebol

Para promover e estimular as práticas esportivas no estado do Acre, a Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel) entregou ao presidente da Federação Acreana de Futebol, Antônio Aquino, o documento que disponibiliza o Estádio Arena da Floresta para os jogos dos campeonatos estaduais. A assinatura ocorreu nesta quarta-feira, 22, no Estádio Florestão, em Rio Branco.

Durante o encontro, o titular da Seel, Ney Amorim, falou sobre essa parceria. “Primeiro quero falar da nossa alegria, de poder estar com o Arena pronto, totalmente revitalizado e à disposição da nossa federação. E a minha vinda aqui, essa visita ao nosso presidente Toniquim, é para isso, para colocar a Arena à disposição”.

O presidente da federação destacou a importância do local para a disseminação da cultura do futebol. “O arena à disposição do futebol acreano é importante, pois é o cartão de visita do nosso futebol. É um estádio que tem excelentes condições, tanto de estrutura como de gramado”, frisou o presidente.

Com relação à utilização do estádio, o secretário acrescentou que, com essa disponibilização, o Arena terá um ciclo de eventos importantes. “Esse também é um pedido do governo do Gladson Cameli, que é entregar de fato esse grande palco de eventos para as competições esportivas e para os nossos clubes poderem jogar bola, contando também com as famílias, que podem estar no Arena participando. Então, é com muita alegria que a gente faz esse encontro hoje”, disse o gestor.

Sobre a expectativa para os jogos, o presidente destacou o envolvimento dos times e dos torcedores. “Com a volta do Arena, nós com certeza teremos bons jogos e vamos torcer para que os clubes façam bons times, para que o torcedor possa frequentar, porque torcedor não vai ver jogo ruim, só quer ver jogo bom. Então, nós esperamos que eles possam se fortalecer e apresentar bons exemplos”, destacou Aquino.

“Tenho certeza que, passando para as mãos do presidente, essas competições serão feitas da melhor maneira possível, e todos nós vamos estar lá. Convidamos a população de toda a nossa cidade para prestigiar o campeonato, os atletas e os clubes acreanos”, acrescentou o gestor da Seel.

