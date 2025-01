Governo do Acre mobiliza mais equipes para manutenção na rodovia AC-475 entre Plácido de Castro e Acrelândia

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue nesta quinta-feira, 23, com as obras de manutenção na rodovia AC-475, que conecta os municípios de Plácido de Castro e Acrelândia. Os trabalhos, que abrangem os 58 km da via, incluem reparo de trechos danificados, remoção de pavimento deteriorado, impermeabilização e aplicação de nova camada asfáltica.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, afirmou que, apesar do bloqueio de recursos federais, os serviços de manutenção continuam de forma ininterrupta para garantir a trafegabilidade e minimizar os impactos à população. “Atualmente, uma equipe realiza reparos emergenciais, como tapa-buracos, e outras três equipes serão alocadas para ampliar os trabalhos na rodovia”, destacou.

Obras mais complexas, como a recuperação estrutural da via, estão previstas para o período de verão, após a liberação dos recursos federais e a assinatura da ordem de reinício. O Deracre reforça seu compromisso de manter a qualidade das estradas estaduais e garantir a segurança viária, essenciais para o desenvolvimento econômico e social do estado.

O governo do Acre segue atento às necessidades da população e trabalha para minimizar os impactos das limitações financeiras, garantindo a continuidade das obras essenciais para a melhoria da infraestrutura rodoviária.

