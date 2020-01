Com participação de acreana, The Voice Kids faz Globo voltar ao primeiro lugar

O The Voice Kids, que retornou à grade de programação da Globo, ‘explodiu’ em audiência. De acordo com informações de sites especializados, a estreia – bastante aguardada pelos espectadores brasileiros – fez com que a emissora voltasse ao primeiro lugar em audiência.

Diversos sites chegaram a noticiar o fato, que contou com a participação da acreana Loren Medeiros, natural de Cruzeiro do Sul. “O programa, que novamente é comandado por André Marques, explodiu em audiência e modificou a dinâmica de Ibope no início das tardes do primeiro dia da semana na televisão brasileira”, noticiou o TV Foco.

Nos meses anteriores, a emissora exibia no mesmo horário o programa Popstar, apresentado por Taís Araújo. Apesar da boa repercussão nas mídias, o programa figurava, na maior parte das edições, em segundo lugar – perdendo para a programação do SBT.

Já no último domingo (5), Loren e a outras crianças de todo o Brasil levantaram a audiência da Globo, chegou a 16 pontos enquanto era exibida, mantendo seu posto de sucesso de audiência.