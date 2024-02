Com vazante do Rio Acre em Assis Brasil, Prefeitura inicia operação de retorno para casa das famílias que estavam em abrigos públicos

Na manhã desta segunda-feira,26, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, reuniu toda equipe que está trabalhando na assistência e socorro as famílias atingidas pela cheia do Rio Acre, que foram levadas para os abrigos montados pela Prefeitura. A determinação do prefeito é para que a operação volta pra casa seja organizada e realizada da melhor forma pelas equipes do município, Exército e voluntários.

Um total de 115 famílias , sendo 28 de indígenas, foram levadas para os abrigos públicos montados no Ginásio Sidney Nascimento de Moraes, e nas escolas municipais Maria Ferreira e Edilsa Maria Batista, e outras 30 famílias foram para casas de parentes.

As famílias estão recebendo kits de limpeza e orientações sobre saúde nesse período de vazante.

Algumas áreas sofreram maiores danos, a Defesa Civil está vistoriando os imóveis para avaliar as condições de retorno para as residências.

O prefeito Jerry Correia e o vice-prefeito, Reginaldo Martins, acompanham de perto o retorno das famílias e pediram o empenho da equipe. “Nosso rio realmente baixou já estamos com as condições para que as famílias retornem para as suas residências, a Defesa Civil está fazendo vistoria em locais que tiveram maiores prejuízos, pedimos o empenho de toda nossa equipe, que está trabalhando desde o início da enchente e já estão cansadas, mas precisamos levar as famílias para suas residências em segurança”, disse o prefeito.

