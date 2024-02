Energisa realiza workshop com Defesa Civil e Corpo de Bombeiro sobre segurança com a comunidade durante alagação 

Parceria visa evitar acidentes elétricos com a comunidade durante o período

A cheia do Rio Acre e igarapés causou o desligamento por segurança de 3,5 mil clientes no Estado

A Energisa Acre realizou nesta segunda, 26/02, o workshop de segurança com a comunidade com o objetivo de disseminar orientações sobre os riscos e perigos com a rede elétrica durante como as enchentes que atingem 17 municípios do Acre.

Participaram do evento, representantes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Conselho Regional de Engenharia de Agronomia do Estado de Acre (CREA-AC), Prefeitura de Rio Branco e Governo do Estado.

Para o coordenador de proteção da Energisa Acre, Bruno Rodrigues, essa foi uma oportunidade de apresentar as ações que a concessionária realiza rotineiramente e são intensificadas durante situações como a que a o Estado está passando.

“A Energisa tem um plano de contingência que assegura a realização de medidas para garantir segurança e agilidade no atendimento as famílias que estão sofrendo com o avanço das águas. O objetivo aqui foi reunir as instituições e alinhar as ações para melhor atendimento dos clientes diante desse cenário de crise”, comentou o coordenador.

Atuação da Distribuidora

Por conta do risco de acidentes com a energia elétrica devido o transbordamento do rio Acre em Assis Brasil e de igarapés em Rio Branco, a Energisa Acre contabiliza o desligamento de 3,5 mil clientes em todo o Estado. A concessionária segue monitorando a cheia dos rios e assim que oferecer segurança, o fornecimento será restabelecido.

De acordo com o Diretor-Técnico da Energisa Acre, Antônio Matos, a ação da empresa ocorre sempre em parceria com o poder público. “Nossa prioridade é a segurança. Energia e água não combinam, por isso, estamos fazendo esse trabalho de conscientização, além de nossas equipes estão atuando diuturnamente nos municípios afetados pela cheia”, destacou.

A Energisa reforça que ao identificar algum perigo com a rede elétrica, o cliente precise deve entrar em contato por um dos canais de atendimento aos clientes: aplicativo Energisa ON, Gisa (www.gisa.energisa.com.br) e call center 0800-647-7196.

Se você mora ou estiver em uma área de alagamento

Durante ventanias e temporais, evite ficar próximo a postes de energia elétrica e árvores. Assim você evita choques, que podem acontecer por descargas atmosféricas;

Se sua casa for atingida pela água durante uma alagação, desligue o disjuntor no medidor de energia (chave geral), mas caso o medidor também corra risco de ser atingido pela água ligue para Energisa;

Desligue todos os equipamentos eletrodomésticos das tomadas;

Nunca mexa em aparelhos elétricos com as mãos úmidas ou com os pés molhados;

Mesmo que a rede elétrica seja desligada, não suba em postes para se proteger, pois a energia pode retornar sem aviso prévio e causar graves acidentes;

Depois que o nível da água baixar, procure um eletricista para rever a instalação elétrica do imóvel, antes de religar os disjuntores;

No caso de rompimento de fios elétricos devido à queda de árvores ou tempestades, deve-se manter distância dos cabos e acionar a Energisa imediatamente.

