Programa social Juntos Pelo Acre leva cidadania e segurança alimentar para moradores de Sena Madureira

O governo do Acre realizou nesta segunda-feira, 17, mais uma edição do Programa Juntos Pelo Acre, desta vez no município de Sena Madureira.

A governadora em exercício do Acre e também titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, esteve presente e acompanhou o trabalho das equipes.

A ação é realizada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em conjunto com as secretarias de governo, prefeitura e Câmara de Vereadores.

Um total de 500 cestas básicas arrecadadas pela Defesa Civil Estadual foram doadas pela SEASDH. Serão contempladas pela iniciativa famílias em vulnerabilidade social e afetadas pela enchente cadastradas na base de dados do Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Outros trabalhos disponibilizados pelo programa e executados pela Secretaria Municipal de Assistência Social foram novos cadastros no Bolsa Família e atualização de dados das famílias.

Já por meio da SEASDH foram feitas emissão da segunda via e atualização da certidão de nascimento. Outra ação de destaque da secretaria foi a Tenda dos Direitos Humanos, com informações e orientações, e o Vestuário Social, com roupas doadas pela Receita Federal. Mais de nove mil peças foram entregues às mulheres e crianças.

Emocionada, Albanize Tuanan, moradora do Ramal do 1, zona rural do município, foi uma das contempladas com um kit de roupas. “Estava praticamente sem roupas novas. Sempre compro de bazar. É muito difícil eu ter uma peça novinha como essa. Meu coração tá muito feliz. Quero que mais pessoas recebam. Essa doação hoje significou muito pra mim”, completou.

A dona de casa Eva Gomes, do bairro Eugênio Areal, recebeu das mãos da vice-governadora as peças novas. “Eu me sinto feliz com a roupa que ganhei hoje. A gente não tem muitas condições de tá comprando peças novas, e com essa que ganhei já economizo. São novinhas, bonitas. Veio na hora certa. Quero que vocês continuem fazendo isso”, disse.

Mailza agradeceu o trabalho em parceria com o prefeito Gerlen Diniz, secretários e a população. Segundo ela, com a união e a concentração de todos os serviços públicos, é possível alcançar os municípios e as comunidades rurais.

“Vocês, moradores, são o motivo de tudo isso aqui. Viemos trazer apoio ao prefeito, ajudar no socorro às famílias que enfrentam a enchente e fortalecer nossos serviços, dando atenção aos que mais precisam nesse ato conjunto entre governo e prefeitura. Preparamos esse atendimento com carinho nesse gesto de união para melhor atender à população deste município tão especial, que é Sena Madureira”, disse a chefe do Executivo acreano em exercício.

O prefeito Gerlen Diniz enfatizou a importância da ação e agradeceu o governo. “Mailza esteve em Sena por várias vezes como senadora, enviou emendas e agora contribui com nossa gestão nesse programa social tão importante. Agradecemos imensamente o apoio e a força”, disse o gestor municipal.

Para garantir entretenimento às crianças, houve recreação e teatro.

A Polícia Militar do Acre (PMAC), Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por meio da Secretaria de Estado de Saúde esteve presente para garantir a segurança do local e assistência à saúde.

Juntos Pelo Acre vai até as pessoas levar cidadania

O Juntos pelo Acre conta com a parceria da Polícia Militar do Acre (PMAC) e de diversos órgãos do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Assembleia Legislativa, prefeituras, parlamentares e diversas instituições.

Tem o objetivo de promover a integração do governo com a comunidade, na busca de eliminar causas de violência e promover cidadania por meio da oferta gratuita de serviços públicos.

































































