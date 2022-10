Com votos em todos os municípios, Eduardo Ribeiro caminha para se tornar um político de destaque; “Disposição e muito trabalho”

Gleydison Meirelles

Eleito deputado estadual no último dia 2 de outubro, o jovem advogado e doutorando em Direito, Eduardo Ambrós Ribeiro, 37 anos, começa a construir um caminho para um futuro político promissor e, como ele mesmo diz, de muito trabalho para o desenvolvimento do Acre, para melhorar a vida dos acreanos e para garantir ainda mais a valorização do funcionalismo público.

Com grande experiência em gestão publica, Ribeiro já ocupou o cargo de superintendente do Incra por quase três anos, tempo em que trabalhou forte pela regularização fundiária no Estado. Em sua gestão foram entregues centenas de títulos definitivos para assentados de Marechal Thaumaturgo ao Rio Macauã, um dos pontos mais longínquos do município de Sena Madureira. De Plácido de Castro à Assis Brasil, além de vários assentamentos no entorno de Rio Branco.

“Foi uma experiência muito gratificante. Com esse trabalho pude conhecer mais de perto a realidade do nosso Acre, a necessidade de cada comunidade e também acreditar que temos um potencial econômico muito grande com a produção rural. Conheci pessoas incríveis e fiz muitos amigos os quais levo para minha vida. São por essas pessoas que quero trabalhar, e lutar para que o nosso Estado seja prospero e cresça economicamente. Tenho uma relação muito boa com o deputado Alan Rick e que agora será senador e também com o doutor Eduardo Velloso, eleito deputado federal, e são esses amigos que vamos buscar em Brasília para em conjunto trabalharmos a regularização fundiária no Acre”, comentou Ribeiro.

Eduardo Ribeiro também foi secretário municipal de Gestão Administrativa e de Tecnologia da prefeitura de Rio Branco, onde também desenvolveu um grande papel na administração pública.

“Quero trabalhar sempre ao lado do servidor, esse é meu perfil. Vamos ser uma voz atuante na Aleac na defesa dos direitos dos servidores, pois são eles que tocam o nosso Estado, são eles que fazem a máquina publica funcionar e essa maquina só funciona da forma correta se tivermos servidores valorizados e satisfeitos”, afirmou.

Na última sexta-feira, 7, atendendo ao convite do Sindicato dos Médicos (Sindmed), Eduardo Ribeiro esteve participando de uma reunião na companhia de outros parlamentares eleitos no pleito deste ano, e ouviu atentamente aos membros da entidades representativas. Ao final da reunião, Ribeiro e os demais parlamentares se comprometeram a criar uma Frente Parlamentar de Apoio a Saúde que atuará como porta-voz no Legislativo para as demandas das categorias e do setor de saúde acreano.

