Samu reforça a estrutura de saúde disponível no Carnaval da Família

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) se faz presente no Carnaval da Família 2025, o evento é uma realização do governo do Acre, Prefeitura de Rio Branco e Acisa Associação Comercial, Industrial e Agrícola do Acre (Acisa), que acontece de 28 de fevereiro a 4 de março, em Rio Branco.

O Samu está com um planejamento de atendimento ampliado, com ambulâncias estrategicamente posicionadas. Uma fica disponível na Praça da Revolução, enquanto a base central do serviço, localizada na Rua José de Melo, conta com quatro veículos — dois de suporte básico e dois de suporte avançado. Caso haja necessidade, outras unidades poderão ser deslocadas para o local.

A ação dos profissionais de saúde é preventiva e visa garantir agilidade em casos de necessidade de atendimento. O atendimento é focado tanto em situações traumáticas quanto clínicas, com a transferência dos pacientes para as unidades de saúde mais próximas, conforme a gravidade do caso.

De acordo com o técnico em enfermagem, Silvio Jordão, a equipe técnica do Samu está de prontidão em caso de qualquer emergência em saúde. “O nosso objetivo é de garantir a segurança e a integridade da saúde de todos que precisarem de atendimento”, declarou.

