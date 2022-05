Confirmado o carnaval fora de época de Assis Brasil para comemorar os 46 anos do município

Iniciamos o mês de maio, mês em que Assis Brasil completa 46 anos de Emancipação Política. A Prefeitura lança uma programação especial para comemorar mais um aniversário da nossa cidade.

E a grande festa será o Carnavassis 2022, o resgate dessa festa cultural que faz parte da história do município de Assis Brasil e que atrai turistas de várias cidades do Acre e também dos países vizinhos Peru e Bolívia. A festa acontece nos dias 13, 14 e 15, com a participação de vários artistas locais e regionais como Sandra Melo, Levada do Gueto, Edu Safadão, Luan Lima, banda Arregaça-aê e outros.

Fique ligado na programação das festividades de 46 anos do município de Assis Brasil.

Venha comemorar conosco!

