Prefeito Jerry recebe presidente do TCE e ex-ministro de Estado

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu na manhã desta quarta-feira, 03, o presidente do Tribunal de Contas do Acre, Ronald Polanco e o professor Clélio Campolina, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação no governo Dilma e ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais. O objetivo da visita foi ouvir o prefeito sobre sua visão de desenvolvimento socioeconômico na região de fronteira.

O prefeito falou dos desafios para gerar emprego e renda no município, diminuir o déficit habitacional e desenvolver a produção agrícola com responsabilidade ambiental. Jerry apresentou o projeto de desenvolvimento da cadeia produtiva do café e mostrou as pontencialidades do município, especialmente pela sua posição geográfica.

“Somos a única tríplice fronteira do Acre. Somos a porta de entrada e saída pra quem usa a rota do pacífico. Não podemos continuar apenas como um corredor do desenvolvimento, temos que ser parte disso e garantir a emancipação econômica e social de nosso povo”, disse Correia.

O professor Clélio Campolina é graduado em engenharia mecânica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, graduado em Engenharia de Operação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especializado em Desarollo y Planificación pelo Instituto Latinoamericano de Planificacion Económica y Social que é uma divisão da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, mestrado em ciência econômica pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em ciência econômica pela Universidade Estadual de Campinas, e pós-doutorado pela Universidade Rutgers.

É ex-reitor da Universidade Federal de Minas Gerais e foi convidado por Dilma Rousseff a ocupar o Ministério de Ciência e Tecnologia em 13 março de 2014.

No dia 12 de maio de 2015 recebeu o prêmio Bom Exemplo. O referido prêmio valoriza ações e trajetórias em cidadania, cultura, educação, esporte, inovação e meio ambiente e destaca a personalidade do ano.

