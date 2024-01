Convênio firmado com emendas de Alan Rick salva vidas de bebês acreanos

Murilo Gabriel nasceu em Rio Branco, no dia 03 de janeiro, com um grave problema no coração e precisou de uma cirurgia de urgência, que só foi realizada graças a um convênio firmado através do mandato do senador Alan Rick (União Brasil) com o Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo. Lá, o recém nascido foi submetido a cirurgia que salvou sua vida.

A mãe do valente acreaninho, Ana Caroline, contou que logo que Murilo nasceu percebeu-se que a saturação estava muito baixa. Ele passou por todos os exames e foi diagnosticado com Transposição de Grandes Artérias, quando a aorta e a artéria pulmonar estão invertidas. A vida do filho, já na UTI, dependia da cirurgia de correção que precisava ser feita com urgência e não era possível ser realizada em Rio Branco. “Foi quando começou a nossa luta incansável para salvar a vida do nosso filho” – relatou Ana.

A jovem mãe não esperava que o socorro viria tão depressa. Dois dias depois ela recebeu um telefonema do próprio senador Alan Rick que já tinha entrado em contato com o hospital e garantido a cirurgia do pequeno Murilo. Mãe e filho foram encaminhados pelo Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para o Hospital de Base de São José do Rio Preto e, no dia 10 de janeiro, Murilo passou pela cirurgia. Agora, o bebê se recupera na UTI do hospital e a família aguarda a alta médica nos próximos dias.

A mãe não escondeu a gratidão ao senador, aos médicos e ao secretário Pedro Pascoal. “Imensamente grata por tudo. O tempo, naquele momento, custava a vida do meu filho e o senador, a partir do momento que teve conhecimento da situação não mediu esforços para que essa cirurgia fosse realizada. Estamos em um hospital de referência em cirurgia cárdio pediátrica do Brasil. Como mãe desse guerreiro eu agradeço a ele, ao secretário e a todos que buscaram ajudar.” – disse.

Murilo é a terceira criança salva no Hospital de Base de São José do Rio Preto, através do convênio firmado graças a emenda destinada pelo senador Alan Rick. Em 2023, a pequena Maju, de 6 anos, diagnósticada com tumor no cérebro, e o bebê Rafael, com 18 dias de vida, com problema no coração, também foram atendidos pelo HB com a realização de cirurgias de alta complexidade não ofertadas no Acre.

“Nosso estado tem avançado na realização de cirurgias cardíacas em crianças em uma iniciativa louvável do secretário de Saúde que conta com meu apoio para continuar avançando. Até lá, precisávamos de uma referência para encaminhar esses pacientes e por isso firmamos esse convênio. A Sesacre envia os pacientes através do TFD (Tratamento Fora de Domicílio) e o Hospital de Base faz os atendimentos. Tudo isso nasceu de uma visita que eu promovi no começo do ano passado ao hospital. Na oportunidade convidei o secretário Pedro e sua equipe, parte da bancada federal acreana e representantes do Ministério Público do Acre. Estamos cumprindo o propósito do mandato que a população nos confiou, atender as necessidades do nosso povo.” – disse o senador Alan.

