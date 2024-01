Prefeito Jerry Correia reune partidos de direita e esquerda durante ato de filiação de Progressistas

Por Alexandre Lima

Nesta sexta-feira, 26, aconteceu em Assis Brasil, ato de filiação realizado pelo Partido Progressista (PP), partido no qual o prefeito Jerry Correia está comandando. Em um ato de união, diversos partidos participaram do momento, PP, PSD, PcdoB, União Brasil, PT e MDB.

O prefeito Jerry Correia mostrou que sabe fazer política e conseguiu reunir direita e esquerda em prol de Assis Brasil como o mesmo sempre destaca: “O nosso trabalho por Assis Brasil faz com que chegamos a um momento nunca visto em Assis Brasil, unir os partidos de direita e esquerda, pensando no bem dessa população”, finalizou.

A deputada Estadual Socorro Neri quem vem cuidando da política no Estado, esteve presente junto com a direção estadual do PP.

Destaque ainda para a vinda do ex adversário político na eleição passada que ficou em segundo lugar na votação, Zé do Posto, que também agora faz parte do time de apoiadores de Jerry Correia.

A manutenção da base do atual prefeito se mantém com o vice-prefeito Reginaldo Martins do PT como pré candidato a vice-prefeito, na qual Jerry tem deixado claro para os partidos aliados que a aliança com PT será mantida com Reginaldo.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp