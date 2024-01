De olho em 2026, Fernanda Hassem irá para o PP e após filiação definirá nome para sua sucessão

Por Alexandre Lima

O site on-line acre24horas antecipou o que muitos esperavam a mais de um ano, quando Gladson Cameli teria ‘convidado’ a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (sem partido), para reforçar o Partido Progressista – PP, na regional do Alto Acre.

Especulações sobre ‘valorização do patrimônio político’ da atual gestora na regional foram muitas, após Fernanda ser expulsa do Partido dos Trabalhadores – PT, onde cresceu politicamente e não souberam dar o devido valor, graças a picuinhas políticas e ganancia de uns poucos nomes.

Com atual força política, conseguiu sua reeleição, apoio a eleição do irmão que chegou na Assembleia Legislativa do Acre, além de manter o município em situação política confortável.

Segundo foi dito no site, seu irmão teria confirmado nesta quinta-feira (25) que, Fernanda irá para o Progressista após convite de Gladson Cameli. “Já tinha acontecido o namoro e agora é oficial, vai dar casamento e Fernanda vai para o Progressista a convite do governador”, disse o parlamentar.

Quem fica no lado de fora, é o senador Alan Rick – União Brasil, que recentemente indicou sua nova secretária de saúde, como fez em Epitaciolândia e outros municípios deixando claro sua intenção na eleição de 2026.

Em breve, o partido deve organizar um grande ato de filiação para receber Fernanda e seu grupo político, e a decisão da Fernanda Hassem passa pela construção de uma futura candidatura sua a deputada federal.

Dito isso, o que resta saber é… como ficará o grupo composto pelo PP, MDB, PSDB, PSB e PT, que até criaram o slogan “Todos por Brasiléia”? É claro que novos caminhos serão traçados uma vez que após o ato de filiação no Progressista, todos esperam a definição de Fernanda sobre o nome definitivo para sua sucessão.

