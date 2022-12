Coronel Paulo César deixar o governo e sai sem atirar

.

Confira abaixo a nota divulgada nas redes sociais do agora ex-secretário de Segurança Pública do Acre:

À sociedade acreana, aos meus colegas gestores das Forças do Sistema de Segurança Pública, aos abnegados servidores da SEJUSP, a todos os operadores de segurança, aos meus amigos e, especialmente, a minha família,

Ao deixar ‘a pedido’ o cargo de Secretário Estadual de Justiça e Segurança Publica, venho a público agradecer inicialmente ao Governador Gladson Cameli pela oportunidade que me foi confiada para servir ao povo acreano.

Frise-se, que foi um período intenso, de muita dedicação e de pouco descanso, porém extremamente gratificante, em razão de ter acompanhado a dedicação dos operadores do sistema à causa da segurança pública e a incansável entrega dos servidores da SEJUSP para carrear melhorias logísticas, tecnológicas, sistêmicas e gestacionais para todos os órgãos que integram o referido sistema.

Ao meu sucessor e amigo, Cel PM Gaia, oficial exemplar e que detém um capital intelectual notável, deixo um sistema eivado de iniciativas estruturantes e com entregas agendadas no decorrer dos próximos seis meses que robustecerão as Forças de Segurança.

Por fim, a toda a sociedade muito obrigado e desculpe se não consegui atender as expectativas inerentes ao cargo.

Paulo Cézar Rocha dos Santos

