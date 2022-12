Novos Secretários do Governo são anunciados por Gladson Cameli

.

Dando continuidade a seleção de perfis técnicos e de escolhas pessoais, o governador Gladson Cameli definiu a segunda lista oficial do novo secretariado da gestão do Estado do Acre para o quadriênio 2023-2026, divulgada nesta sexta-feira, 30.

Para compor a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), José Américo de Souza Gaia; Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), Cirleudo Alencar; Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), Egleuson Araújo; para Secretaria de Estado de Saúde, Pedro Pascoal; Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Julie Messias; Secretaria de Estado de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos (Seamd), Lauro Santos e Representação do Acre em Brasília, Ricardo França.

Nas autarquias, permanece Mario César de Freitas no Instituto Socioeducativo do Acre; o Instituto de Mudanças Climáticas será assumido pelo assistente jurídico Leonardo de Carvalho; já no Instituto de Administração Penitenciária permanece Glauber Feitoza; Acreprevidência, Francisco Alves de Assis; Junta Comercial do Acre, Nayara Honorato; Instituto de Educação Profissional e Tecnológica, Alírio Wanderley Neto; Fundação Hospital do Acre, João Paulo Silva; Cageacre, Pádua Bruzugu; Agência de Negócios do Estado do Acre, Waleska Bezerra; e Marcelo Messias será o diretor-presidente das Estatais.

“Tenho enfatizado em todas as visitas e encontros que tenho participado que a palavra do ano para a próxima gestão é a união. Todas as pessoas que estão sendo indicadas por mim, seguem esse perfil técnico. Algumas são pessoas que já colaboraram na atual gestão e corresponderam às expectativas, e outros novos nomes estão sendo incorporados por já apresentarem resultados positivos em outros locais por onde passaram”, explicou o governador Gladson Cameli. que até este sábado, 31, deve anunciar todos os nomes que irão compor a segunda gestão.

Na última segunda-feira, 26, o governador já havia anunciado a primeira lista de secretários, presidentes de autarquias e comandantes de corporações, contendo 17 nomes (leia aqui). Na quarta-feira, 28, foi anunciado o nome do procurador-geral do Estado, Marcos Santiago Motta, que permanecerá no cargo de chefia da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Secretarias

Segurança – José Américo de Souza Gaia

Possui mais de 20 anos de experiência em Administração e Gestão de Segurança Pública. Já foi subcomandante da Polícia Militar acreana, teve funções de comando na segurança de grandes eventos internacionais, como a Jornada Mundial da Juventude (2013), Copa das Confederações (2013) e Copa do Mundo, em 2014. Atualmente, ocupa o cargo de diretor da Força Nacional, em Brasília (DF).

Saúde – Pedro Pascoal

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon é graduado em Medicina pela Faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA, pós-graduado em Medicina de Emergência, especialista em Transporte Aeromédico, foi coordenador estadual do Samu do Acre entre 2019-2022 e coordenador da Rede de Urgência e emergência durante a pandemia. Foi docente e preceptor na Uninorte de 2020 a out/2022 e preceptor internato pela Universidade Federal do Estado do Acre – Ufac, de 2016 a out/2022.

Meio Ambiente – Julie Messias

Foi secretária nacional de biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, secretária substituta da Amazônia e diretora de Ecossistemas. Possui experiência há mais de 10 anos na área ambiental. Foi chefe da delegação brasileira na COP 15 de biodiversidade da ONU, e coordenadora do pavilhão do Brasil nas COPs Clima 26 e 27.

Obras – Cirleudo Alencar

Cirleudo Alencar, 44 anos, engenheiro agrônomo (Ufac), especialista em Gestão Participativa (FGV), foi coordenador da elaboração dos Planos Diretores de Sena Madureira e Tarauacá, secretário de Planejamento de Sena Madureira em duas gestões e Coordenador do Proarco na Amazônia Legal. Atualmente, é secretário de Infraestrtutura do Estado do Acre.

Seamd – Lauro Santos

Lauro Santos é formado em Administração de Empresas pela Universidade Estácio de Sá e pós-graduado em Administração de Empresas e Negócios. Atualmente é diretor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae).

Márdhia El-Shawwa – Secretária Adjunta da Seamd

Márdhia El-Shawwa é formada em Direito pela Univali. Possui MBA em Gestão Estratégica de Segurança Pública e especializações em Direito Processual Penal e Direito Administrativo. É delegada de polícia aposentada, tendo sido titular na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, no Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente – Nucria e na Delegacia de Polícia Interestadual. Atualmente é secretária adjunta de Justiça e Segurança Pública.

Sehurb– Egleuson Araújo Santiago

Graduado em Engenharia Civil; pós-graduado em Engenharia e Segurança do Trabalho; pós-graduado em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental e pós-graduado em Engenharia Elétrica. Foi subsecretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus e é o atual secretário da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb).

Repac – Ricardo Augusto França da Silva

Ricardo França é acreano de Rio Branco, formado em Direito pela Universidade Unieuro, em Brasília, e pós-graduando em Direito Eleitoral. É experiente em processo legislativo, com mais de 30 anos de trabalho na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, incluindo cargos de chefia. Trabalhou no Tribunal Superior Eleitoral e no Tribunal Regional Eleitoral do Acre, neste como chefe do Cartório Eleitoral da 1ª Zona. Em 2019 assumiu o cargo de chefe da Representação do Governo do Acre em Brasília – Repac.

Autarquias

Fundhacre – João Paulo Silva

Formado em Psicologia pelo Centro Universitário Uninorte, especialista em Micropolítica da Gestão e Trabalho em Saúde pela Universidade Federal Fluminense, João Paulo Silva iniciou sua história profissional na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) em 2012 como técnico no programa Saúde Itinerante. No final ano de 2018 a 2019 esteve à frente da unidade do Hospital de Amor em Rio Branco. Ao fim de 2019 assumiu a direção da Policlínica do Tucumã, onde permaneceu até abril de 2021. Em seguida assumiu a presidência da Fundação Hospital Estadual do Acre, onde permanece até hoje.

Iapen – Glauber Feitoza

Glauber Feitoza Maia é licenciado em Pedagogia e servidor efetivo do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), no cargo de policial penal, desde 2012.

Já atuou como relatorista, chefe de equipe, diretor do presídio de Senador Guiomard, diretor executivo operacional e é o atual presidente do Iapen.

ISE – Mario Cesar Souza de Freitas

Coronel Mario Cesar Souza de Freitas é bacharel em Direito (Ufac) e pós-graduado em Gestão Estratégia em Segurança Pública (Uneb), tendo vários cursos de especialização em Direitos Humanos. Foi comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC) em 2019 e é presidente do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) desde 2020.

Acreprevidência – Francisco Alves de Assis Filho

Francisco Alves de Assis Filho é advogado, especialista em Direito Previdenciário, em Direito Público e em Direito Processual Civil, graduado em Direito pela Uninorte e Sistemas de Informações pela Ufac. É militar reformado da Força Aérea Brasileira. Foi Diretor de Administração e Finanças do Instituto de Previdência do Estado do Acre – Acreprevidência de 2006 a 2018.

Cageacre – Pádua Bruzugu

Antônio de Pádua Vasconcelos da Cunha (Pádua Bruzugu) é técnico em Contabilidade. Atuou como diretor administrativo e diretor de assuntos comunitários da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos, executor do projeto de assentamento Humaitá – Incra, diretor administrativo e financeiro da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, diretor administrativo e financeiro da Funtac e diretor Executivo do Imac.

IMC – Leonardo das Neves Carvalho

Leonardo das Neves Carvalho é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Goiás, advogado autárquico/assistente jurídico concursado, com experiência na área de Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos. Com trajetória profissional de 18 anos na assessoria e consultoria jurídica, bem como na gestão empresarial e corporativa a partir da atuação nas áreas empresarial, cível, ambiental e trabalhista. Nos últimos três anos tem se dedicado nas atividades relativas a regularização jurídica, compliance, formação de ativos ambientais, análise de padrões de certificação, projetos de REDD+, negociação de créditos de carbono, bem como no acompanhamento e elaboração de estratégias ESG (Environmental, Social and Governance) no âmbito do Estado do Acre.

Ieptec – Alírio Wanderley Neto

Formado em Odontologia desde de 2004; experiencia de 10 anos trabalhando como gestor na coordenação da Saúde na Escola (2008 a 2018); atuou 8 meses como diretor administrativo e financeiro do Idaf ( janeiro a agosto 2019) e atualmente é presidente do Iteracre.

Empresas Públicas do Estado do Acre – Marcelo Messias de Carvalho

Formado em Turismo; em Gestão em Petróleo e Gás, possui experiências profissionais no Tribunal de Justiça do Acre, Defensoria Pública do Acre, atuou como diretor-presidente das Empresas Públicas do Estado do Acre e liquidante do Banacre.

Junta Comercial – Nayara Nascimento

Nayara Maria Honorato Souza do Nascimento é contadora e empresária contábil, graduada em Ciências Contábeis pela faculdade da Amazônia ocidental – FAAO, pós-graduada em Auditoria e Perícia Contábil, MBA em compliance tributário.

