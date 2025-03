Em Tarauacá, Alan Rick anuncia recurso para fortalecer cadeia de café e entrega material esportivo para escolinha do Nato

Assessoria

Fotos: Gustavo Bardales

Neste sábado, 29, o senador Alan Rick (União Brasil) cumpriu várias agendas em Tarauacá e anunciou diversos investimentos no município. Reunido com agricultores, pescadores e cooperativados, na Associação de Produtores Rurais da cidade, o parlamentar anunciou R$ 400 mil que contemplarão a aquisição de mudas de café e a construção de um viveiro.

O presidente da Associação de Produtores Rurais de Tarauacá, Carlos Pires, comemorou a boa notícia. Segundo ele, só da Associação serão 500 beneficiados. “Ficamos feliz (sic), sim, com essa emenda do senador Alan Rick. Vai ajudar vários produtores. E também a gente está fazendo uma parceria com o Ifac, para dar assistência técnica a esses produtores. Então essa emenda vai beneficiar muitas famílias”, disse.

Logo em seguida, na Igreja Internacional da Graça, Alan Rick se reuniu com professores e alunos da Escolinha de Futebol do Nato, uma iniciativa que promove a prática esportiva, a inclusão social e a formação cidadã para crianças e adolescentes de Tarauacá. As aulas ocorrem em campos criados pelo próprio Nato, na cidade e na comunidade do Rio Acurauá.

O senador entregou bolas e redes em um ato que firmou a parceria entre o mandato do parlamentar e a escolinha. “Estaremos apoiando a escolinha do Nato, assim como outras escolinhas em todo o Acre. Através de emenda nossa, o Instituto Léo Moura faz a aquisição do material para apoiarmos diversos projetos como o dele. Hoje, estamos entregando bolas e redes, depois vem chuteira, meiões, coletes, uniformes completos, o material para as aulas, tudo o que é necessário. Ele não vai mais precisar pedir nada a ninguém para desenvolver esse trabalho tão importante”, destacou o parlamentar.

Alan Rick também garantiu recursos para a construção do campo de futebol coberto, com vestiários e banheiros onde as atividades do projeto poderão ser desenvolvidas. Quando toda essa estrutura estiver pronta, a escolinha do Nato poderá se tornar um núcleo do Instituto Léo Moura.

“O núcleo só pode ser instalado em locais com toda essa estrutura. É uma exigência. Conversei mais cedo com o prefeito Rodrigo, temos R$ 1,6 milhão destinado para essa construção. Então, quando tudo estiver pronto, a escolinha se torna um núcleo e será contemplada não só com material, mas com o pagamento de professores, coordenador…tudo será custeado com emenda do nosso mandato, via Instituto”, explicou Alan Rick.

“Estou muito feliz. Obrigado a todos que se envolveram para que isso acontecesse. Obrigado, senador!”, agradeceu o professor Nato.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp