Coronel Ulysses destina R$ 21,2 milhões para investimentos na Segurança Pública do Acre

BRASÍLIA (07.03.2024) – O deputado federal Coronel Ulysses (União–AC) destinou R$ 21.262.000,00 emendas no Orçamento da União de 2024 para investimentos e modernização do sistema de segurança pública do Acre. A destinação dos recursos foi comunicada em ofício enviado nesta quinta-feira (7) ao secretário de Segurança Pública, coronel José Américo de Souza Gaia.

Do total, R$ 16,362 milhões foram indicados para ações a serem executadas pela Secretaria de Segurança Pública do Acre, e R$ 4,9 milhões para a Polícia Civil, Iapen – Instituto de Administração Penitenciária do Acre , Corpo de BombeirosMilitar e Polícia Militar do Acre.

É a primeira vez que um parlamentar do Acre destina uma importância tão expressiva de recursos para serem investidos na segurança e no bem-estar da população acreana. De acordo com Ulysses, investir em segurança, o que garante a paz e a tranquilidade da sociedade, “é um compromisso de nosso mandato; os gestores e operadores da segurança precisam de recursos e condições materiais para ofertar serviço cada vez de melhor qualidade, e, através de nossas emendas, estamos garantindo os meios para que isso aconteça”.

Na quarta-feira (6), Ulysses se reuniu em seu gabinete em Brasília com a equipe técnica da Secretaria de Justiça e Pública do Acre (Sejusp), oportunidade em que detalhou a destinação de emendas de sua autoria para o setor. Participaram do encontro o major BM Ademir Vidal (planejamento), Flaviano Nascimento de Lima (divisões de convênios) e Daniele Silva Meireles (diretora financeira).

As emendas de Ulysses vão permitir a instalação de sistema de videomonitoramento, implantação do Laboratório de Crimes Cibernéticos do Acre, aquisição de equipamentos operacionais, locação de viaturas, compra de munição, construção de centros de apoio logísticos para operadores da segurança, reforma de quartéis, a implantação de bases de fiscalização nas fronteiras – para combate aos crimes transfronteiriços – e para aprimoramento técnico de profissionais de segurança nos Estados Unidos. Ou seja, esses profissionais poderão fazer cursos na SWAT, considerada uma das tropas de elite mais temidas do mundo.

Atuando durante três décadas no combate ostensivo ao crime, Ulysses explica que oferecer melhor aos acreanos é uma das prioridades de seu mandato, “e, faremos isso, claro, sem esquecer outras áreas, como educação, saúde e infraestrutura”.

