”Precisamos nos preocupar em desenvolver nosso estado e criar perspectiva para os jovens acreanos ”, diz Dr. Jenilson Leite

Depois de ajudar o povo acreano como deputado estadual por dois mandatos, tendo se tornado o parlamentar mais atuante da história da Assembleia Legislativa (Aleac), o médico infectologista Dr. Jenilson Leite enfrenta agora um desafio maior: uma vaga no Senado Federal.

Com a candidatura homologada pelo PSB, Dr. Jenilson relembra que em sua trajetória política sempre pautou seu trabalho na solução dos problemas dos acreanos e não em brigas.

Um exemplo está na decisão que tomou no pior momento da pandemia do coronavírus, quando se licenciou da Aleac para atuar na UTI do Pronto oSocorro de Rio Branco.

Jenilson passou 90 dias lá dentro, em um momento de tensão e medo, quando se sabia quase nada sobre o vírus.

“Eu entrava 7 da manhã e saia 7 da noite, fui dar minha contribuição e coloquei a minha vida ali, podendo ter morrido como aconteceu com outros colegas. Cheguei a entubar vários colegas da saúde, inclusive um colega médico que depois não resistiu, então poderia ter acontecido comigo. Mas fui e dei minha contribuição, porque a vida é assim, precisa ter coragem”, relembra.

Dr. Jenilson sabe que os desafios como um senador da República são grandes e enfrentá-los requer coragem, o que nunca faltou, desde criança, quando teve que deixar os pais no seringal e ir para casa de parentes estudar e enfrentar os desafios da vida até se formar.

“O Senado da República é um local que requer muita responsabilidade e muita dedicação. Eu me sinto preparado e em condições de representar nosso estado. Precisamos nos preocupar em desenvolver nosso estado, dar perspectivas para os jovens acreanos e o Senado Federal é central, pois ele equipara o Acre aos outros estados e se tiver um bom senador, pode melhorar a vida de um povo a partir do que é decidido lá dentro”.

