Corpo de colono é localizado com marcas de tiros em seringal no município de Xapuri

Corpo de colono já apresentava sinais de decomposição.

Uma equipe da Polícia Civil do município de Epitaciolândia, coordenada pelo delegado Luís Tonini, se deslocaram para o Seringal Cachoeira, localizado já na divisa do município de Xapuri, na Colocação Vista Alegre, local distante e de difícil acesso com veículo.

Segundo foi apurado, chegou às autoridades policiais, que havia ocorrido um homicídio na zona rural de Epitaciolândia. Foi quando a equipe se deslocou até a propriedade para averiguar os fatos e constatar se seria real.

Ao chegarem na propriedade, em contato com parentes e conhecidos, se constatou que realmente havia um corpo caído no meio do mato com marca de perfurações ocasionado por cerca de dois tiros e que já estava local por cerca de 48 horas, já entrando em estado de composição.

A vítima foi identificada como Francisco Campos Barbosa, conhecido popularmente por ‘Chico Abreu’, de 57 anos. O corpo foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal – IML, na Capital, onde passará por exames forense para saber se a vítima foi morta com mais tiros.

Foi constatado que os pertences do colono não estavam no local, como também sua moto e a espingarda, levando a crer que poder ter sido vítima de um latrocínio – quando acontece um assalto seguido de morte.

Apesar das evidencias iniciais, o caso está sendo investigado, para que seja descoberto o real motivo do assassinato do colono.

Localidade dentro Xapuri

Somente com pesquisa por parte das autoridades, o delegado Luís Tonini e sua equipe ficou sabendo que a propriedade está dentro dos limites do município de Xapuri, ficando muito próximo à divisa de Epitaciolândia.

Para dar continuidade ao caso, o delegado titular de Xapuri, o Gustavo Neves foi comunicado do fato e já determinou a equipe de investigação coordenada pelo Inspetor Investigador Eurico Feitosa, desse continuidade nas investigações.

