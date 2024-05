Tadeu Hassem manifesta solidariedade e clama por unidade do IML em Brasileia

Por A Gazeta

O deputado Tadeu Hassem se emocionou ao dirigir-se aos colegas parlamentares durante a sessão ordinária desta terça-feira (14) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), expressando solidariedade pelo falecimento de Rizomar Moura, e também preocupação com a falta de uma unidade do Instituto Médico Legal (IML) em Brasileia.

“Senhores deputados e deputadas, me associo à colega Maria Antônia pelo pesar, Brasileia está de luto pelo falecimento da servidora pública Rizomar Moura. Ontem estive no velório dela e fica minha solidariedade à família pela perda dessa pessoa que dedicou sua vida para salvar outras.”

Tadeu Hassem compartilhou o sentimento de perda e reconhecimento pelo trabalho prestado pela servidora pública, destacando sua importância para a comunidade e expressando sua solidariedade à família enlutada.

Além disso, o parlamentar aproveitou a oportunidade para abordar uma questão que afeta diretamente a população de Brasileia: a ausência de uma unidade do Instituto Médico Legal (IML) na região.

“Falo ainda que ontem, mais uma vez liguei para o Diretor Geral da Polícia Civil e quero registrar aqui nesse plenário a ausência de um IML em Brasileia. No domingo o acidente foi por volta das 17:30, mas o corpo só veio para o IML de Rio Branco ontem pela manhã. Tem todo o transtorno de além da perda de um ente querido, essa burocracia.”

Hassem ressaltou as dificuldades enfrentadas pelas famílias em momentos de luto devido à falta de uma estrutura adequada no município, como o deslocamento dos corpos para outras localidades, gerando transtornos adicionais em um momento já tão doloroso.

“Então fica meu apelo ao governo do Estado, que já fez o concurso público da segurança, já tem estrutura física em Brasileia e agora só falta implantar uma unidade do IML lá. A cidade não aguenta mais.”

Texto: Andressa Oliveira

Foto: Ismael Medeiros

Fonte: Assembleia Legislativa do AC

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp