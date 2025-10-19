Noticias da Fonteira

Governador Gladson Camelí inaugura primeira unidade beneficiadora de café de Cruzeiro do Sul

out 19, 2025


O governador Gladson Camelí inaugurou neste sábado, 18, no Polo Moveleiro, a primeira unidade beneficiadora de café de Cruzeiro do Sul, um marco para o fortalecimento da cafeicultura no Vale do Juruá. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Agência de Negócios do Acre (Anac) e a empresa Manave Comércio e Indústria de Beneficiamento de Café, representando um importante avanço na cadeia produtiva do setor na região.

Governador agradece a iniciativa que mudará a realidade econômica da região. Foto: Marcos Santos/Secom

Com a ocupação do espaço por parte da Manave, será possível o beneficiamento de 3.500 sacas de café em 2025, com projeção de atingir 7.700 sacas já no próximo ano. O investimento total na operação chega a R$ 4 milhões, com predominância de capital privado. A utilização do galpão do Estado vai gerar 35 empregos diretos e cerca de 200 indiretos, impactando positivamente centenas de famílias locais.

Estrutura da primeira unidade beneficiadora de café de Cruzeiro do Sul. Foto: Diego Silva/Secom

A presidente da Anac, Waleska Bezerra, destacou que o projeto reforça o papel estratégico da agência no estímulo a parcerias que unem o poder público e a iniciativa privada.

“Uma grande conquista para os produtores da região”, pontuou Walesca. Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

“A implantação dessa unidade é um passo decisivo para o desenvolvimento econômico regional. Estamos criando condições reais para que o pequeno produtor tenha acesso a um processo de beneficiamento moderno, agregando valor ao produto e fortalecendo toda a cadeia do café acreano”, afirmou Waleska.

Parceria pública e privada garantem melhores condições para o manejo da cafeicultura em Cruzeiro do Sul. Foto: Marcos Santos/Secom

O beneficiamento do café é uma etapa fundamental após a colheita, que envolve a limpeza, a secagem e o preparo dos grãos para comercialização e torrefação. O processo melhora a qualidade final do produto e permite que o café da região conquiste novos mercados, inclusive fora do estado.

Equipamentos modernos nas instalações da unidade. Foto: Diego Silva/Secom

O governador Gladson Camelí agradeceu aos produtores e empresários que acreditam no potencial do Acre. “Além de inaugurar uma estrutura, estamos abrindo oportunidades para centenas de famílias. Mas a minha gratidão maior é para os nossos produtores de café e os nossos empresários que se integram a esse ciclo de negócios. A contribuição de cada um de vocês para o fortalecimento da economia do Acre é inestimável. Essa união entre o público e o privado é o que garante resultados concretos”, destacou o governador.

Solenidade de inauguração da primeira beneficiadora de café de Cruzeiro do Sul. Foto: Marcos Santos/Secom

O prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima  enfatizou o papel da unidade como motor de desenvolvimento local. “Esse é um investimento que traz esperança e crescimento para o nosso povo. A produção de café em Cruzeiro do Sul tem mostrado qualidade e potencial, e agora passa a ter o suporte necessário para alcançar novos patamares de competitividade”,afirmou.

“O café está transformando a realidade econômica do Juruá”, disse Gladson Camelí. Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

Produtor e professor universitário, Leonardo Carvalho, um dos pioneiros na cafeicultura da região, celebrou a conquista como um sonho que começa a se tornar realidade. “Quem trabalha com café sabe o quanto é importante ter uma estrutura de beneficiamento próxima. Isso reduz custos, melhora a qualidade do produto e valoriza o esforço do produtor rural. Estamos vivendo um novo momento para a cafeicultura do Juruá”, destacou.

















