Prefeito Jerry anuncia verba para reforma da sede da Colônia e outros benefícios para a categoria

O prefeito Jerry Correia foi recebido por mais de 100 profissionais da pesca artesanal, reunidos na manhã desta segunda-feira (29) na sede da Colônia de Pescadores de Assis Brasil. O encontro marcou a última assembleia geral da categoria e, além do prefeito, contou com representantes do ICMBIO e Exército Brasileiro.

Em sua fala, o prefeito anunciou para o próximo ano uma obra de reforma do prédio da Colônia de Pescadores. “Temos o recurso garantido, por meio de emenda especial da Deputada Vanda Milani”, disse Correia que também garantiu a implantação de uma representatividade do INSS nas dependências da Associação de Pescadores, além da realização da feira do peixe que, a partir de agora, será organizada pelos pescadores associados.

“O prefeito já demonstrou que é nosso parceiro, que é amigo dos pescadores e quer contribuir para melhorar nossas condições. Eu já fui recebido por ele três vezes e agora ele veio aqui falar com todos nós. Isso comprova o compromisso que nosso prefeito tem com essa categoria”, comentou Enéias Silva, presidente da Colônia de Pescadores de Assis Brasil

