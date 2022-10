Crime eleitoral: dupla é presa com mais de R$ 60 mil em carro de órgão público do Acre

Por Contil Net

Foto: Ascom PC

A Polícia Civil (PC) em Manoel Urbano apreendeu na madrugada desta sexta-feira (30), m,ais de R$ 60 mil em espécie, sem origem comprovada, que vinha sendo transportada em um veículo pertencente a um órgão público.

O dinheiro estava junto com material de campanha política e uma lista possivelmente destinada a ser preenchida com dados pessoais de eleitores, de acordo com informações da Polícia Civil.

“A atuação no caso se encaixa no esforço conjunto de órgãos estaduais e federais na repressão de crimes eleitorais nas eleições de 2022. Os envolvidos M. M. A., 38 anos, e W. A. S., 27 anos, foram conduzidos à Delegacia de Manoel Urbano e prestaram esclarecimentos”, informou a PC.

Os materiais foram apreendidos e estão sendo encaminhados à Polícia Federal para dar continuidade às investigações.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp