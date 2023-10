Vereador de Brasiléia denuncia destinação de três médicos do Hospital para o IML sem funcionamento no município

Por Jonys David (Ceara)

Na última sessão da Câmara de Vereadores de Brasiléia, o Vereador Elenilson Cruz (Sem partido) utilizou a tribuna para expressar suas preocupações em relação ao funcionamento do Instituto Médico Legal (IML) e a crescente demanda no Hospital Regional do Alto Acre.

O vereador começou destacando o problema relacionado ao IML que deveria ter sido implantado no município de Brasiléia. Segundo Elenilson Cruz, havia a promessa de que o IML contaria com a presença de três médicos: Dr. Edson, Dr. Rodrigo e Dr. Edvan, que já estavam afastados de seus postos anteriores para atender a essa nova unidade. No entanto, o IML ainda não está funcionando e, em casos de óbito, a população é obrigada a se deslocar para Rio Branco, capital do estado.

O vereador questionou por que os médicos foram afastados de seus locais de atendimento anteriores, como o Pronto Socorro (PS) e o ambulatório, se o IML ainda não está em operação. Ele destacou que a demanda no Hospital Regional do Alto Acre é significativa, uma vez que ele atende não apenas a população de Brasiléia, mas também a de regiões vizinhas e até mesmo pacientes da Bolívia.

Elenilson aproveitou a oportunidade para fazer um apelo ao governador, a quem ele apoiou em sua campanha. Ele pediu que o governador e sua equipe realizem uma visita ao hospital para avaliar a situação de perto e, se o IML ainda não estiver pronto para funcionar, que os médicos sejam redirecionados para atender no PS e no ambulatório, onde são tão necessários.

O vereador expressou sua preocupação com a população local, que aguarda há muito tempo pela implantação do IML e enfrenta dificuldades devido à falta de médicos para atender a alta demanda no hospital regional.

