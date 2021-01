Criminosos do CV que planejavam execução de líderes do B13 são presos; veja vídeo

ITHAMAR SOUZA

Seis criminosos da facção Comando Vermelho foram presos acusados de porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e formação de quadrilha na noite desta terça-feira (26), em uma residência abandonada na Rua Milton Maciel, no bairro Santa Cecília, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais do Tático do 2° Batalhão estavam em patrulhamento pela região, quando foram informados que seis membros do CV estavam reunidos em uma casa abandonada planejando a execução de dois líderes do Bonde dos 13.

De posse das informações, a guarnição foi até o local, realizou um cerco policial e o grupo acabou se rendendo.

Os PMs entraram na casa e encontraram uma espingarda de dois calibres, sendo um cano calibre 12 e o outro cano de 16, com uma munição intacta, duas armas de fogo adaptada para o calibre 22 e uma revólver calibre 38 com 6 munições intactas.

Diante dos fatos, os acusados foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as armas apreendidas, para a tomada das medidas cabíveis.

