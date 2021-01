Ex-vereador e Secretário de Obras de Epitaciolândia é mais uma vítima do covid-19 na Capital

O ex-vereador do município de Epitaciolândia Antonio Aquino ‘Kaki’ e que era atualmente Secretário de Obras nomeado para essa nova gestão, é mais uma vítima do vírus covid-19 nesta terça-feira, dia 26, após ser transferido para a Capital no início do mês para ser tratado.

Seu quadro clínico no início foi considerado delicado sendo necessário ser entubado. Nos últimos dias, informações davam conta que Kaki havia apresentado uma melhora, o que animou parentes e amigos.

Kaki era muito conhecido em Epitaciolândia, onde foi vereador por dois mandatos, atuou em Secretarias ajudando no desenvolvimento do município. A notícia de sua partida comoveu muitos que prestaram homenagens nas redes sociais.

Segundo a assessoria da Prefeitura, a morte de Kaki teria sido confirmada por seu filho. O prefeito Sérgio Lopes deverá realizar os procedimentos em comunicar oficialmente a partida do amigo e decretar luto oficial.

O translado de seu corpo para ser enterrado em Epitaciolândia deverá seguir os protocolos exigidos pela OMS.

