‘Curió’ é morto a tiros quando chegava em casa na Capital do Acre

Everaldo Pereira de Souza, 46 anos, vulgo “Curió”, foi morto a tiros quando chegava na própria residência na noite desta terça-feira (22), na Rua Santa Rita, no bairro Bahia Velha, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Everaldo estava chegando na própria residência, mas quando desceu do próprio carro, modelo Celta de cor prata, e aguardava a abertura do portão, foi surpreendido por dois criminosos que chegaram em uma bicicleta. De posse de uma arma de fogo, um dos bandidos efetuou três disparos, sendo que a vítima foi atingida por um tiro no peito, um nas costas e outro na cabeça. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi ao local, mas quando os socorristas chegaram, constaram que Everaldo já estava sem vida.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e colheram as informações com as testemunhas em seguida realizou ronda na região, mas não tiveram êxito.

A PM também isolou a área para os trabalhos da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime pode ter sido a guerra entre facções criminosas, tendo em vista que Everaldo pertencia a uma organização criminosa, mas entrou para uma igreja, porém, acabou passando para outra facção.

O caso vai ser investigado por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

