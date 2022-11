Prefeitura de Brasiléia realiza campanha “Cria na Paz” com ação para Primeira Infância

A prefeiturade Brasiléia através da secretaraia de Educação, realizou ações da campanha“Cria na Paz”, com visitas em escolas e secretarias.

O projeto é desenvolvido com os alunos da creche municipal Roma Emilse.

A prefeitura de Brasiléia através da seretaria de Educação, aderiu à campanha “Cria na Paz, que faz parte da Rede Internacional pela Primeira Infância- Urban95, o qual busca combater violências domésticas contra crianças.

A campanha propõe mudanças de comportamento junto à gestores públicos e famílias.

Durante o trajeto, as crianças entregaram folders e cartazes com inforções da campanha.

Na prefeitura, foram recepcionados pelo vice-prefeito, Carlinhos do Pelado e o deputado eleito, Tadeu Hassem.

A coordenadora da Campanha Cria na Paz, Maria Castro, explicou que esse é mais um investimento em iniciativas que apoiam o desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de vida. “Estamos muito felizes porque Brasiléia é a primeira cidade da região norte a fazer parte da Rede Urban95.

Estamos desenvolvendo junto com a creche, o projeto “Cria na Paz”, é uma ação da Urban95. È um trabalho realizado em parceria com Súde e Assistência Social. A nossa inteção é minimizar a violência contra as crianças”, explicou.

