Deputado Emerson Jarude entrega jogos didáticos ao CEJA e desafia alunos para garantir próxima emenda”

O deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) realizou, na manhã desta quarta-feira (30), a entrega de jogos didáticos e de lazer aos alunos do Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), localizado no Centro de Rio Branco. A ação, fruto de uma emenda parlamentar no valor de R$ 20 mil, contempla materiais como mesas de pebolim, jogos de tabuleiro (como dama e xadrez), equipamentos e mesa de tênis de mesa e tapetes para as aulas de yoga.

A diretora da escola, Ana Lúcia, celebrou a conquista com gratidão. Segundo ela, todos os itens adquiridos são de primeira linha, escolhidos com cuidado para oferecer aos alunos um ambiente escolar mais agradável e acolhedor.

“Na hora de adquirir, eu disse aos fornecedores: eu quero o melhor, porque os nossos alunos merecem o melhor. Nós pagamos impostos e merecemos qualidade, seja na sala de aula, na merenda ou no lazer. Não é porque é escola pública que tem que ser bagunçada ou desconfortável. E graças ao deputado Emerson Jarude, que é um grande parceiro da nossa escola, hoje temos mais dignidade para receber nossos estudantes”, afirmou.

Ana Lúcia também destacou o papel da educação de jovens e adultos. “É um público muitas vezes esquecido, mas essencial. Temos hoje no Brasil um número enorme de pessoas com mais de 18 anos que ainda não concluíram a educação básica. E os nossos alunos estão aqui para correr atrás do prejuízo e se colocar com dignidade no mercado de trabalho”, completou.

Durante o evento, Jarude lembrou sua primeira visita à unidade, motivada por uma fiscalização após denúncias de falta de merenda escolar. “Fiquei muito triste na época, vendo os alunos indo embora por falta de comida. Mas hoje volto com alegria, vendo que depois da nossa visita e cobrança, muita coisa melhorou — a merenda chegou, as reformas começaram, e agora entregamos essa emenda que pode parecer simples, mas tem um valor enorme. Porque ver vocês interagindo, se comunicando, em um tempo onde o celular rouba nossa atenção, é algo que vale muito a pena”.

Em clima de descontração, o deputado também participou de partidas de pebolim e tênis de mesa com os alunos. No pebolim, venceu por 9 a 1. No tênis de mesa, o placar foi 5 a 0.

“Olha, a próxima emenda só libero se vocês ganharem de mim, viu? Então treinem bastante que no ano que vem volto pra jogar de novo”, brincou Jarude.

