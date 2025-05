Energisa apresenta ações do programa luz para todos na câmara municipal de brasileia

Presidente da Câmara destaca importância do diálogo direto com a concessionária para esclarecer demandas de comunidades sem energia desde 2020

Brasiléia (AC) – Durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Brasiléia realizada nesta terça-feira, representantes da Energisa e do Conselho de Consumidores, na pessoa do jornalista Ivan de Carvalho, que estiveram presentes para discutir o andamento e as perspectivas do programa Luz Para Todos no estado, especialmente para o ano de 2025. A visita, articulada com o presidente do Legislativo municipal, Marquinhos Tibúrcio, teve como foco principal o atendimento de comunidades que ainda vivem sem acesso à energia elétrica, algumas desde 2020.

Na ocasião, os técnicos da Energisa detalharam ações já desenvolvidas e esclareceram as limitações operacionais da empresa, além de reforçarem o compromisso em atuar em parceria com instituições públicas. O presidente da Câmara destacou que o encontro foi essencial para repassar à população informações seguras sobre os projetos em andamento.

