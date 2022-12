Deputado Jenilson defende criação de polo de produção de tecnologias no Acre

ASSESSORIA

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), apresentou uma emenda ao projeto de lei apresentado pelo Executivo que autoriza um financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Em seu discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre, nesta terça-feira (6), Jenilson pediu que dos R$ 250 milhões que o Estado pretende contratar, ao menos 10% do montante seja destinado à criação de um polo de produção de tecnologias.

Deputado Jenilson Leite (PCdoB) – Foto: Reprodução

Eu fiz uma sugestão para que nós pensássemos o destino desse financiamento público, o objetivo dele é contratar tecnologias que melhorem a gestão do governo em diversas áreas, entre elas a área da Fazenda, na fiscalização e cobranças de tributos, é um financiamento de R$ 250 milhões que o Governo pede ao BID e todo esse recurso é destinado apenas à contratação de tecnologia e eu apresento a emenda de plenário para que pelo menos 10% deste recurso seja destinado à criação de polo de produção de tecnologia, o nosso estado tem muita dificuldade para poder formar profissionais nessa área de programação, de produtores de produtos digitais e se estamos fazendo uma operação que objetiva apenas a contratar tecnologias, porque não criar um polo no nosso estado com esse financiamento que seja embrião para que o Acre possa desenvolver, a partir da iniciativa de vários jovens que já trabalham nessa área, inclusive alguns com pouco ou nenhum financiamento de suas atividades?”, questionou o parlamentar.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp