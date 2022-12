Polícia Civil apreende arma durante perseguição em Epitaciolândia

Ascom/Polícia Civil do Acre

Dando continuidade as ações desencadeadas pela Polícia Civil no combate a criminalidade na região do Alto Acre, uma ação da equipe de investigação da Delegacia de Brasileia, deu início a uma perseguição a suspeito em via pública e apreendeu uma pistola, calibre 9mm.

A arma foi arremessada pelo investigado que fugiu por uma área de mata localizada próximo ao centro comercial.

Os investigadores perceberam que o investigado se desfez do objeto que foi recuperado pela equipe.

Trata-se de uma pistola calibre 9mm modelo G-17, marca Glock de fabricação Austríaca, que foi entregue na delegacia onde será periciada.

O trabalho investigativo da Polícia Civil segue com intuito de identificar mais pessoas envolvidas práticas delituosas e responsabilizar criminalmente seus autores.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp