Deputado Jenilson Leite faz atendimentos de saúde em Epitaciolândia

Em parceria com a Prefeitura de Epitaciolândia, o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) realizou mais uma ação de saúde neste domingo (12), no Alto Acre.

Com atendimentos voltados para a saúde do homem, Jenilson, que é médico infectologista, realizou consultas e através do seu gabinete, levou estrutura também para exames de ultrassonografia, eletrocardiograma, exames de PSA, odontologia , vacina, testes rápidos em cerca de 100 pessoas.

“Eu fui muito bem atendido e aproveitei para fazer alguns exames”, disse seu Manoel Bezerra.

A diretora da unidade de saúde José Paulo de Souza, Jéssica Morais, destacou a importância da ação. “Esse atendimento é muito importante, porque na maioria das vezes os homens não têm tempo de se cuidar”.

“Essa é nossa forma de ajudar a população que mais precisa. É uma tradição do nosso mandato, sempre fizemos os atendimentos em diversos municípios do nosso estado, nos locais onde muitas vezes o poder público não chega e se Deus quiser continuaremos levando nossa contribuição”, pontuou Jenilson.

O prefeito Sérgio Lopes agradeceu a parceria do deputado Jenilson. “Graças a essa parceria com o Dr. Jenilson, estamos conseguindo ofertar esses atendimentos e eu só tenho a agradecer a ele e sua equipe que em tantas oportunidades já nos ajudaram”.

