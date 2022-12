Governo Gladson Cameli: Um novo futuro

Com o planejamento para a gestão 2023/2026 o governo do estado do Acre possui grandes nomes e personalidades para indicações das pastas de secretarias. No IAPEN um nome está em evidência devido o excelente trabalho realizado junto à Secretaria de Segurança pública ao lado do Secretário Paulo César. O indicado Especial é o de Kiuly Daniel, casado, evangélico e membro efetivo do quadro da autarquia.

Kiuly possui um magnífico conhecimento sobre segurança prisional. De fato, um dos melhores nomes indicados até o momento.

