DEPUTADO TADEU HASSEM SOLICITA COM URGÊNCIA A CRIAÇÃO DE UNIDADEDO IML NO ALTO ACRE

Na manhã desta quarta-feira, 21, na Assembleia Legislativa do Acre, o deputado Tadeu Hassem (republicanos) dá voz ao clamor popular pelo investimento na criação de uma unidade do Instituto Médico Legal (IML) em Brasileia, para atender toda população do Alto Acre.

Hassem usou a tribuna para relatar toda a dura e triste rotina que um familiar passa ao perder um ente querido. “Quando um morador do Alto Acre precisa realizar qualquer procedimento como autópsia, necrópsia ou exame cadavérico, após perder um ente querido, é preciso o deslocamento até o IML de Rio Branco. Um procedimento que pode levar dias, tornando o momento de dor cruel e desumano”, destacou o parlamentar.

Tadeu Hassem reconhece todo o compromisso e empenho do governador Gladson Cameli com todo Alto Acre, mas busca sensibilizar toda a equipe da Segurança Pública, em especial a direção da Polícia Civil do Acre, para que a demanda seja uma urgência nas pautas de governo.

“É preciso proporcionar dignidade e condições mínimas para que um acreano da região do Alto Acre possa encerrar seu ciclo de vida. O investimento na região representa empatia, diminuir custos para famílias e o governo como um todo”, finaliza Tadeu.

