Diogino é empossado para mais um biênio e Gilsinho Azevedo assume lugar do Vereador Nego em Epitaciolândia

O Vereador Diogino Guimarães, atual presidente da Câmara de Vereadores de Epitaciolândia foi reconduzido ao cargo de por mais um biênio, em novembro antes do recesso parlamentar Guimarães foi reeleito presidente da casa para o mandato de 2023 a 2024.

Na noite desta segunda feira dia 02, o presidente tomou posse em seção extraordinária que contou com a presença do Prefeito Sérgio Lopes, Alliny Saldanha Primeira Dama, os Vereadores Marco Ribeiro, Rubens Rodrigues, Seliene Lima, Pantico da Água, Lucimar Monteiro de Souza (Preta), Zé Maria, Assessores, representantes do Governo do Estado, Secretários Municipais e familiares.

Na solenidade tomou posse o suplente de vereador Gilsinho Azevedo, ele, assume no lugar do vereador José Antônio (Nego) nomeado Secretário Municipal de Obras e Serviços de Epitaciolândia.

Ao fazer uso da Tribuna as autoridades enfatizaram a importância da harmonia entre os dois poderes.

Para o Prefeito Sérgio Lopes, uma boa harmonia entre o executivo e legislativo é fundamental aprovação e execução de projetos que atendam os anseios da população.

“ Primeiramente quero agradecer pelo convite e dizer da importância da harmonia entre os dois poderes para que projetos possam ser aprovados em prol da população, quero aqui desejar sucesso ao presidente que assume seu segundo mandato e desejar um trabalho a todos dessa casa. ” Ressaltou o prefeito.

Diogino Guimarães presidente da câmara de vereadores falou da importância desse momento.

“Hoje é um dia muito importante para essa casa, assumo o segundo biênio como presidente e empossamos o nobre vereador Gilsinho que assume no lugar do vereador nego, quero dar as boas vinda ao novo membro e reafirmar o compromisso de continuar trabalhando em favor de nossa população. Afirmou o presidente.

O vereador recém empossado Gilsinho Azevedo falou da satisfação de poder voltar pela terceira vez a casa do povo.

“Primeiramente quero agradecer a Deus e dizer que estou muito feliz em voltar a esta casa, todos aqui me conhecem, sabem do meu trabalho e não tenho dúvidas que juntos vamos poder fazer muito em prol de nossa gente.” Disse o vereador.

