Motociclista presencia assalto, persegue bandidos, é alvejado e morre

Um motociclista ainda não identificado morreu na noite desta segunda-feira (2) no bairro Santa Helena, nas proximidades do Parque de Exposições, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, o homem havia presenciado um assalto a um comércio no Ramal do Canil e junto com outra pessoa resolveu perseguir os ladrões. Ao perceberem que estavam sendo seguidos, os bandidos dispararam contra os homens.

A outra vítima foi encaminhada para a UPA do Segundo Distrito, mas ainda não se sabe o estado de saúde dele.

