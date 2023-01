Segurança do Acre resgata mais de 20 brasileiros que estavam em perigo no Peru

A Secretaria de Segurança Pública do Acre (Sejusp) conseguiu resgatar nesta quarta-feira (12) um grupo de brasileiros que estava em meio ao conflito político instalado no Peru.

De acordo com o órgão, pelo menos 20 pessoas em 7 veículos deixaram o país vizinho em direção ao Brasil pela fronteira de Iñapary com Assis Brasil, no interior do Acre.

“A ação foi possivel graças à intervenção rápida do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteira, da Sejusp, O GGIF com a Coordenação de Integração Operacional da Sejusp, instituição comandada pelo coronel Glayson Dantas”, disse a pasta.

As famílias brasileiras, incluindo crianças, idosos e mulheres que faziam turismo no país vizinho, corriam o risco de serem agredidas e roubadas, segundo advertiu a própria polícia peruana, fazendo com que a Sejusp emitisse boletim de alerta a turistas.

Paralelo a isso, desde os primeiros informes da retenção de turistas brasileiros na região sul dos andes peruanos, o secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, designou o GGIF para que acompanhasse e intermediasse as operações com a polícia peruana, assegurando a integridade física e material dos brasileiros.

“A nossa maior preocupação era resguardar a integridade física dessas pessoas em meio à situação de instabilidade que passa o país vizinho. Mas graças ao empenho dos nossos operadores de segurança foi possível o resgate de todos”, comemorou Américo Gaia.

