DNIT garante que não houve danos na BR-317 após água invadir a pista

Por Leônidas Badaró

A direção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre informou que, apesar da forte chuva, que fez com que um igarapé transbordasse, cobrindo parte da BR-317 em trecho no quilômetro 80 no sentido do município de Assis Brasil, não houve comprometimento da estrutura da estrada.

Conforme Ricardo Araújo, superintendente do órgão no Acre, afirmou que uma equipe esteve no local desde a hora do transbordamento e que não houve dano. “Nossa equipe ficou no local de alerta, mas, felizmente, a água passou por cima da pista, mas não houve dano ao pavimento. Está chovendo muito na região, o que complica muito a situação”, disse.

Na semana passada, também por causa de chuva forte, parte da BR-364, em um trecho próximo à entrada do município de Manoel Urbano, desmoronou, o que provocou a interdição do fluxo de veículos na estrada durante várias horas, até que o DNIT conseguisse recuperar a estrada.

