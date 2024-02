Vice-prefeito de Brasiléia faz alerta para possíveis transtornos causados pela chuva

Por Alexandre Lima

O vice-prefeito do município de Brasiléia, Carlinho do Pelado, através de um vídeo nas redes sociais, falou sobre os transtornos causados pela chuva que atingiu cerca de 160 milímetros, volume esse previsto para cerca de três dias, assolou a região do Alto Acre nas últimas 24 horas.

Chuvas torrenciais caíram nos municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil. O nível do Rio Acre passou dos nove metros por volta do meio-dia desta quarta-feira, dia 21, podendo subir um pouco mais.

Fatos que assustaram moradores da zona rural, seria o transbordamento de locais nunca registrado, como na BR 317, altura do km 80, sentido Assis Brasil. Várias localidades também foram afetadas; no km 75, dentro da reserva Chico Mendes, no Ramal Etelve, uma propriedade teve transtornos com a chuva, viu seus igarapés subirem a níveis jamais registrados.

Em Assis Brasil, era registrado 9,57 por volta das 14h30.

Outras localidades no km 19, 47 e 50 tem registros de ramais com transbordo de igarapés e esperam mais comunicados vindos da zona rural.

Carlos comunica que estão em contato constantes com as autoridades como a Defesa Civil, para que possam estar à frente de possíveis transtornos que venham ser causados pelo rio Acre.

Reuniões serão realizadas a partir desta tarde para tratar de assuntos direcionados ao Rio Acre, uma vez que o nível irá subir a partir desta quinta-feira, dia 22.

Mais informações a qualquer momento.

