Igarapés transbordam e afetam tráfego na 317 após fortes chuvas na região

Por Alexandre Lima

Uma forte chuva que durou horas na regional do Alto Acre, na região acima do município de Brasiléia, principalmente entre Assis Brasil e Iñapari (Peru), durante a noite e madrugada desta terça-feira (20) deixou moradores e autoridades em alerta na manhã desta quarta-feira, dia 21.

O volume que caiu durante a madrugada, segundo as autoridades, seria o previsto para cerca de três dias ao menos. Foram registrados pouco mais de 160 milímetros de chuva em algumas horas.

Devido esse grande volume, vários igarapés encheram ao ponto de transbordo. Vários registros foram feitos, inclusive na BR 317 (Estrada do Pacífico), no km 80, ainda dentro dos limites do município de Brasiléia, perto da divisa de Assi Brasil.

Algumas pessoas ainda se arriscaram com caminhonete e caminhões a fazerem a passagem, na parte em que os igarapés localizados às margens da BR, não suportaram o volume de água. Outros registros também foram feitos em alguns ramais no km 50.

Em conversa com um dos representantes da Defesa Civil em Brasiléia, comentou que todos estão em alerta, mas, já foi registrado uma estabilização das chuvas e do Rio Acre, que teria chegado próximo aos 9 metros em Assis Brasil.

Acreditam que nas próximas 48 horas, o volume registrado pela manhã, deva chegar em Brasiléia e Epitaciolândia no início do final de semana.

Vista ao lado da Colônia de Pescadores de Assis Brasil.

Também foi informado que uma equipe se deslocou para a estação localizada acima de Assis Brasil, na aldeia dos Patos, devido a estação de registro apresentar problemas.

“Equipes dos Bombeiros, Defesa Civil e do município de Brasiléia estão em alerta a pedido da prefeita Fernanda Hassem. Estamos trabalhando da mesma forma do ano passado (2023), para ajudar os munícipes ribeirinhos caso venham necessitar de apoio”, destacou.

