Educação realiza formação continuada para novos professores mediadores da rede estadual

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), por meio do Departamento de Educação Especial, realizou nesta terça-feira, 13, formação continuada voltada aos professores mediadores recém-contratados da rede estadual de ensino. O encontro aconteceu no Anfiteatro Garibaldi Brasil, na Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco.

Cerca de 360 profissionais participaram da formação, realizada em dois turnos, com o objetivo de oferecer orientações sobre as adaptações pedagógicas no atendimento educacional especializado, além de esclarecer as atribuições e responsabilidades do professor mediador.

Esses profissionais ingressaram na rede após a realização da Jornada Pedagógica, o que motivou a realização do encontro específico para prepará-los para o cotidiano escolar e para o trabalho junto aos estudantes público-alvo da Educação Especial.

“Estamos aplicando a formação, pois eles chegaram agora e precisam desse suporte para que possam desenvolver um trabalho de qualidade com os alunos da Educação Especial. Eles atuarão nas escolas com mais consciência do papel que desempenham”, destacou o professor formador do Departamento de Educação Especial, Jerri Macharel.

Ainda segundo Jerri, os professores mediadores com contratos anteriores participaram da formação durante a Jornada Pedagógica realizada em fevereiro. Já no mês de junho, a secretaria promove nova capacitação, com foco na elaboração do Plano de Ensino Individualizado (PEI).

O PEI é um instrumento pedagógico essencial no processo de inclusão e deve ser construído de forma colaborativa, com a participação da gestão escolar, dos professores das salas de recursos multifuncionais, das famílias e dos próprios alunos, sempre que possível.

A professora mediadora Carmen de Paula, uma das participantes do encontro, destacou a importância do momento. “A capacitação é de muita relevância para nós, que estamos iniciando agora nessa prática de mediação. É uma tarefa desafiadora, e precisamos de conhecimento para saber como lidar e acolher essas crianças. Só a partir do momento em que conhecemos o nosso aluno é que podemos planejar de forma mais específica, voltada às suas necessidades”, relatou.

A formação para os novos assistentes educacionais da rede estadual acontece nesta quarta-feira, 14, no auditório do Colégio Dom Bosco.

Todos os anos, a SEE promove a Jornada Pedagógica com ações formativas voltadas aos profissionais da Educação Especial, reafirmando o compromisso com a qualificação do atendimento educacional inclusivo nas escolas acreanas.





































