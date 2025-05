Sorte bate à porta e Estado distribui prêmios de até R$ 20 mil a novos ganhadores do Nota Premiada Acreana

Quem nunca imaginou ganhar uma bolada em dinheiro? A boa notícia é que isso pode estar mais próximo e mais simples do que você imagina. E o Nota Premiada Acreana, iniciativa do governo do Estado, é essa oportunidade para quem acredita que a sorte pode bater à porta.

Conquistando cada vez mais pessoas, unindo a chance de ganhar prêmios em dinheiro com o incentivo à cidadania fiscal e ao apoio a entidades sociais, o programa realizou nesta quarta-feira, 14, seu 7º sorteio com divulgação dos ganhadores diretamente dos estúdios de gravação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Rio Branco.

Foram premiados 15 novos ganhadores de diferentes cidades do estado, com prêmios de R$ 5 mil, 10 mil e 20 mil.

“Ao premiar quem pede o CPF na nota no momento da compra, podemos demonstrar como um simples gesto de educação fiscal pode transformar uma sociedade. Com essa iniciativa, o governo busca garantir que mais recursos sejam destinados a áreas como saúde, educação e segurança, melhorando a vida de todos”, disse o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

As instituições sociais indicadas pelos sorteados também foram premiadas. Cada uma delas recebeu o equivalente a 50% do prêmio pago a quem a indicou, além de receber um prêmio extra, por meio de um rateio mensal, de acordo com o índice de engajamento social.

“O programa é uma inciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, de incentivo à emissão de notas fiscais, e que contempla as cinco regionais do Acre. Quero convidar a todos para, juntos, promovermos a cidadania fiscal e a implementação de políticas públicas e a fortalecermos nossas comunidades”, disse a auditora fiscal da Receita e uma das coordenadoras do programa, Rozani Esteves.

Como funciona o Nota Premiada

O Nota Premiada tem como objetivo o fomento da cidadania fiscal, o estímulo à regularização cadastral das empresas e às atividades desenvolvidas por entidades sociais.

Para concorrer é muito fácil: é só se cadastrar uma única vez no site notapremiadaacreana.ac.gov.br, escolher uma entidade social para apoiar e pedir para incluir o número do CPF na nota no momento da compra.

Não é necessário cadastrar os documentos fiscais, pois os pontos e os bilhetes para os sorteios mensais são gerados automaticamente.

Como coloco o meu CPF na nota

O funcionamento da Nota Premiada é simples. Os cidadãos devem se cadastrar no programa e, ao realizarem compras, solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal.

Cada nota fiscal registrada gera bilhetes para sorteios, aumentando as chances de ganhar prêmios em dinheiro. Além disso, o ganhador ainda pode ajudar instituições de caridade, promovendo um impacto social positivo.

Como saber se foi sorteado

Confira na galeria abaixo se seu CPF foi sorteado ou acesse o site oficial do Nota Premiada Acreana. Para assistir a transmissão com a divulgação dos ganhadores, acesse as redes sociais da Sefaz no Instagram (@sefazacre) ou clique aqui.































