Em noite de gala para o jornalismo acreano, 1º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre celebra a excelência de profissionais da imprensa

Por Agência Acre

O salão de festas Gran Reserva, em Rio Branco, foi palco na noite desta quarta-feira, 20, de um evento inédito e marcante para o cenário da comunicação acreana: o 1º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre. Criado com o objetivo de estimular e valorizar a produção jornalística no estado, o evento contou com a participação de 94 trabalhos inscritos em cinco categorias: Texto, Áudio, Vídeo, Foto e Revelação.

A premiação, que totalizou R$ 87 mil, foi distribuída entre os primeiros e segundos lugares de cada categoria, evidenciando o compromisso do governo do Estado em reconhecer e incentivar o trabalho dos profissionais da comunicação acreana. A grande novidade foi a categoria Revelação, destinada aos jovens estudantes de jornalismo, com o intuito de abrir portas para futuros talentos.

O evento homenageou o comunicador Giovanni Acioly, músico e radialista, cujo legado foi eternizado ao dar nome ao prêmio. Giovanni, que faleceu em novembro de 2020, teve sua trajetória lembrada com emoção durante a cerimônia. A escolha do nome para o prêmio deste ano, que será uma tradição anual marcada por um projeto de lei específico, foi uma reverência ao legado profissional de Giovanni, especialmente em 2023, quando a rádio Aldeia FM em Rio Branco comemora duas décadas de existência.

A família do comunicador Giovanni Acioly foi homenageada em memória. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Homenagens e reconhecimento

Antes da premiação, a noite ainda foi marcada por homenagens a figuras fundamentais para o desenvolvimento da comunicação no Acre. Edir Figueira Marques de Oliveira, primeira assessora de comunicação do governo do Estado, foi destacada por sua visão estratégica e papel fundamental na estruturação do Sistema Público de Comunicação, há quase 50 anos.

Edir Figueira Marques de Oliveira foi a primeira assessora de comunicação do governo do Estado. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Giovanni Acioly, em memória, foi lembrado não apenas por seu talento na música e no rádio, mas também por sua dedicação à comunicação estadual. Sua contribuição na Aldeia FM de Tarauacá e Rio Branco deixou marcas que perduram até hoje, sendo lembrado como um profissional de excelência e pessoa querida por todos.

Parceiros do governo do Estado na realização do prêmio, como Silvânia Pinheiro, Rutemberg Crispim, Jonathan Xavier Donadoni, Paulo Roberto Correia, Guilherme Schirmer Duarte, Ricardo Brandão dos Santos, José Amarísio Freitas de Souza, coronel José Rosemar Andrade de Messias e a vice-governadora Mailza Assis também foram laureados.

Cerimônia de gala e entrega de prêmios

A cerimônia teve início com uma recepção às 19 horas, seguida pela projeção de vídeos produzidos pela Secretaria de Comunicação (Secom), que também foi responsável pela animação e abertura oficial da live. Os mestres de cerimônia Celis Fabrícia e Jefson Dourado conduziram o evento, que contou com apresentações musicais, homenagens e o anúncio e entrega dos aguardados prêmios.

Nayara Lessa discursou sobre a importância da comunicação no contexto estadual. Foto: José Caminha/Secom

A secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa, anfitriã do evento, emocionou a plateia ao discursar sobre a importância da comunicação no contexto estadual. Ela expressou sua gratidão ao governador Gladson Cameli pelo apoio e enfatizou a relevância do trabalho conjunto entre a Secom e os veículos de comunicação.

Nayara Lessa ainda agradeceu a presença de todos os jornalistas, destacando o empenho da equipe da Secom na realização do prêmio. Ela enfatizou a importância da união entre a Secretaria e os veículos de comunicação, reforçando o compromisso de fortalecer essa parceria ainda mais nos anos seguintes.

“Emocionada e honrada por testemunhar esta noite brilhante, agradeço a cada jornalista e veículo de comunicação que tornou possível o sucesso do 1º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre. Este evento é mais que uma celebração; é o reflexo do comprometimento de todos nós com a informação de qualidade. Que esta iniciativa perdure, inspirando futuras gerações a contar as histórias do nosso Acre com dedicação e paixão. Muito obrigada pela parceria e pelo apoio contínuo. Vamos continuar elevando juntos o patamar da comunicação em nosso estado”, destacou a secretária de Comunicação.

A secretária de Comunicação, Nayara Lessa, agradeceu a presença de todos os jornalistas e o bom relacionamento entre comunicação pública e privada. Foto: José Caminha/Secom

Já o governador Gladson Cameli destacou a importância da imprensa na divulgação das ações do governo. Ele expressou sua gratidão aos jornalistas do Acre e ressaltou a relevância do acesso à informação para todos os cidadãos, sempre celebrando o bom relacionamento do governo com a imprensa, mesmo quando há críticas construtivas, gerando o fortalecimento da gestão e prezando pela liberdade de imprensa e o Estado Democrático de Direito.

“É com grande alegria e gratidão que compartilho este momento marcante, parabenizando cada jornalista e veículo que participou do 1º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre. Vocês desempenham um papel fundamental na transparência e na conexão com nossa população. Agradeço à secretária Nayara Lessa e à dedicada equipe da Secom por tornarem este evento possível. Que esta celebração se traduza em mais união e êxito em nossos esforços pela comunicação eficaz e informativa. Conto com todos vocês para continuarmos construindo juntos um Acre mais informado e participativo. Muito obrigado e que venha o próximo prêmio”, afirmou o governador.

Governador expressou sua gratidão aos jornalistas do Acre e ressaltou a relevância do acesso à informação para todos os cidadãos. Foto: José Caminha/Secom

Jurados renomados e critérios de avaliação rigorosos

O processo de seleção dos premiados contou com um júri composto por profissionais renomados em suas áreas. Maríndia Moura, Liliana de La Torre Barbosa, Bruno Cássio de Andrade e Silva, Rosangela Aparecida da Silva e Tatyana Lima avaliaram os trabalhos considerando critérios como promoção à cidadania, relevância regional, originalidade na abordagem e qualidade técnica.

Premiação e reconhecimento

O ápice da cerimônia foi a revelação e entrega dos prêmios. Os vencedores, escolhidos pelos jurados, receberam troféus e prêmios em dinheiro. O governador entregou os troféus, enquanto a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, entregou os cheques, em uma cerimônia marcada por emoção e reconhecimento aos talentos locais.

Eldérico Paula da Silva recebeu a premiação do primeiro colocado na categoria Vídeo. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Confira a lista completa dos vencedores

Revelação

1º lugar: Rafaela dos Santos Rodrigues

Título do trabalho: Documentário “Todos ainda te escutam”: As vozes das rádios acreanas

Veículo: página da autora no youtube

2º lugar: Vitor Hugo Silva

Título do trabalho: Fundhacre comemora bons números de atendimentos e se aproxima da comunidade com novo foco de gestão: ‘humanização e empatia’

Veículo: A Gazeta do Acre.com

Áudio

1º lugar: Rita Cordelis Farias de Pontes

Título do trabalho: Educação nas unidades prisionais do Acre auxilia na reinserção de pessoas privadas de liberdade

Veículo: Rádio Cidade FM 107.1

2º lugar: Francisco Mesquita Moreira

Título do trabalho: Ações culturais através da FEM

Veículo: Rádio Cidade – Jornal das 12

Foto

1º lugar: Sérgio Vale da Cunha

Título do trabalho: Nunca é tarde para ver

Veículo: Jornal Opinião

2º lugar: Gleison José de Souza Júnior

Título do trabalho: Cidades acreanas afetadas por enchentes vão receber quase R$ 400 mil do governo federal

Veículo: ContilNet Notícias

Texto

1º lugar: Renato Freitas de Menezes

Título do trabalho: Projeto de leitura em presídios do AC é aliado à ressocialização: ‘despertar a mudança’, diz ex-reeduncando que se formou e lançou livro

Veículo: Portal G1 Acre

2º lugar: Leônidas Badaró

Título do trabalho: Sistema de transplantes no Acre salva vida de quem estava condenado à morte

Veículo: Site AC24HORAS

Vídeo

1º lugar: Eldérico Paula da Silva

Título do trabalho: Ensino de jovens e adultos possibilita oportunidade por meio da Educação

Veículo: Rede Amazônica Acre

2º lugar: Efraim Macambira de Melo

Título do trabalho: Transplante de Fígado no Acre

Veículo: TV Norte Acre/SBT

Na categoria Texto, o vencedor foi jornalista Renato Freitas de Menezes. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Com 38 anos de carreira jornalística e um gigantesco nome da fotografia acreana, Sérgio Vale não conteve a emoção. Com um trabalho foto jornalístico intitulado “Nunca é tarde para ver”, ele conquistou os jurados, levando o primeiro lugar para casa e um reconhecimento especial.

O fotojornalista Sérgio Vale foi o campeão da categoria Foto. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

“Estou com um sentimento de gratidão, de felicidade, porque nem quando eu ganhei menção honrosa no Prêmio Vladimir Herzog eu fiquei tão emocionado quanto eu tô agora. Meu coração está transbordando de felicidade, por saber que tanta gente participou, o que abre portas para os próximos anos, que irá transformar esse prêmio em algo muito maior do que essa grandeza que já demonstrou hoje. Esse prêmio vai para o tanto de gente que gosta do meu trabalho”, revelou o fotógrafo.

Já a vencedora da categoria Revelação, a recém-formada em jornalismo Rafaela Rodrigues, levou uma experiência em videodocumentário sobre as vozes que ecoam pelo rádio acreano.

A jovem Rafaela Rodrigues foi a vencedora na categoria Revelação. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

“Eu fico muito feliz de iniciar a minha carreira jornalística com um prêmio tão importante. Eu ainda não consigo acreditar, não caiu a ficha, mas eu estou muito feliz. Fiz esse documentário como trabalho de conclusão do curso, uma verdadeira homenagem aos radialistas cujas vozes ecoam pelo Acre”, contou a jovem ganhadora.

Rita Cordelis foi a vencedora na categoria Áudio. Foto: Clemerson Ribeiro/Secom

Encerramento triunfante

O encerramento da noite ocorreu com agradecimentos e uma foto oficial com todos os vencedores, seguido de um buffet que proporcionou um momento de descontração e celebração.

Ao final do evento, o governador expressou sua satisfação com o sucesso da premiação e reafirmou seu compromisso com a transparência e a valorização da imprensa. A secretária Nayara Lessa encerrou a noite desejando um feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os presentes, destacando a importância da união entre a Secom e os veículos de comunicação do Acre para fortalecer a comunicação pública em 2024.

Equipe da Secretaria de Comunicação celebra sucesso do Prêmio. Foto: José Caminha/Secom

Assim, o 1º Prêmio de Comunicação do Governo do Acre não só premiou os talentos em destaque, mas também estabeleceu um marco para a valorização e estímulo contínuo à produção jornalística local, deixando um legado de reconhecimento e incentivo para as futuras gerações de comunicadores acreanos.

